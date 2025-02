Háború törhet ki a mexikói határon: a drogkartellek megkapták a támadási parancsot

Megdöbbentő információkat hozott nyilvánosságra a New York Post a mexikói drogkartellek várható erőszakos fellépéseiről az amerikai-mexikói határon: ezek szerint a bűnbandák tagjai vezetőiktől arra kaptak utasítást, hogy robbanóanyagot szállító drónok és más, hasonló eszközök alkalmazásával intézzenek támadásokat az amerikai határőrök és a térségbe vezényelt katonák ellen. Utasítást kaptak arra is, hogy alkalmazzanak nagyobb hatótávolságú lőfegyvereket is, amikkel célba vehetik a határon szolgálatot teljesítőket.

Texas állam határőrei állítanak meg illegálisan az Egyesült Államok területére érkezők egy csoportját (illusztráció)

Fotó: Getty Images via AFP/2021 Getty Images/John Moore

Az intézkedés minden jel szerint válasz arra, hogy a Trump-adminisztráció több, jelentős következményekkel járó, Mexikót érintő intézkedést hozott az elmúlt napokban. Ezek közé a határvédelem megerősítése és az illegális bevándorlók kitoloncolása mellett az is beletartozik, hogy Washington vámokat vetett ki egyes mexikói árukra – a rendelkezést átmenetileg felfüggesztették –, bár a drogbandák reakciója alighanem annak szól, hogy az elnöki döntés nyomán az Egyesült Államok terrorszervezetnek tekinti a kartelleket.

A Fox News azt írja, hogy a bűnözői csoportok várható akcióiról az El Paso-i Hírszerzési és Műveleti Központ által felderített információk miatt lehet tudni, ezekről egy belső használatú feljegyzés jutott a New York Post birtokába.

A helyzet nagyon komoly, amit mutat az is, hogy a feljegyzés szerint

a hírszerzők "erőteljes ajánlást" fogalmaztak meg arra, hogy mind az amerikai határőrök, mind a kábítószer-ellenes ügynökség munkatársai golyóálló mellényt viseljenek szolgálatteljesítés közben, valamint azt kérik a testületekről, hogy potenciális támadó drónok észlelését jelentsék a beosztottakat illetve a műveleti központnak.

A kartellek döntése mögött vélhetően az áll, hogy a Donald Trump által elrendelt intézkedések nyomán fontos kábítószer szállítási útvonalak állhatnak le Mexikó és az Egyesült Államok között, és megszakadhat a súlyos bűncselekmények közé tartozó embercsempészet is.

A Fox News kommentárt kért az érintett amerikai testületektől a drogkartellek várható akciói miatt.