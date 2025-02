Németországban és Ausztriában hetente történnek olyan iszlamista motivációjú terrorcselekmények, amelyeket bevándorlók követnek el, míg Belgiumban, Franciaországban és Svédországban a migráns hátterű, egymással rivalizáló bűnbandák háborújában az utcai lövöldözések válnak mindennapos esetté. Mindeközben a nyugat-európai politikai elitek nemcsak bénultan figyelik az ártatlan emberek életét követelő tragédiákat, de súlyosbítják is azáltal, hogy a szigorúbb migrációs politikát hirdető pártokkal való kiegyezés helyett a kartellpolitika szolgálatába állított látszatintézkedéseket foganatosítanak. Az emberek türelme azonban egyre fogy, ami sorra mutatkozik meg választások során Európa-szerte.

Már nem elszigetelt esetek

Az utóbbi hetek, hónapok, de leginkább évek tragédiáinak fényében egyre nehezebb elvitatni azt a tényt, hogy mára maga az európai életmód került a támadások kereszttüzébe. Ennek kapcsán érdemes emlékezni arra, hogy 2019-ben még az is hatalmas felháborodást váltott ki, hogy az Európai Bizottságnak lesz egy olyan biztosa, aki az európai életmód (European way of life) védelmezéséért felel. A szociáldemokrata, zöld és liberális EP-képviselők mélységes felháborodásuknak adtak hangot, és sértőnek tartották még a feltételezést is, hogy a migránsok és menekültek veszélyt jelentenek Európa életmódjára. A migránsok és menekültek által elkövetett tömeges bűncselekményeket az európai progresszív politikai és médiaelit kezdetben tagadta és nem létezőnek titulálta, később pedig „elszigetelt esetként” próbálta keretezni a különböző migrációs hátterű ámokfutásokat. Az utóbbi években ezek az ún. „elszigetelt esetek” túlnyomó többségében ugyanaz a forgatókönyv rajzolódott ki: az elkövető muszlim kulturális háttérrel rendelkezik, illegálisan tartózkodik az országban, valamint a hatóságok számára is ismert már.

Az egyik legkomolyabb problémával kétségtelenül Németország küszködik. Az utóbbi fél évben több olyan tragikus, emberéletet követelő merényletre is sor került az országban, amelyek a német migrációs politika totális csődjéről árulkodnak.

2024 augusztusában Solingenben egy szíriai menekültként érkező iszlamista elkövető három embert meggyilkolt, nyolc másikat pedig megsebesített. December 20-án a magdeburgi karácsonyi vásáron egy Szaúd-Arábiából származó orvos azért hajtott bérelt terepjárójával a tömegbe, mert „a németek lekezelően bántak a szaúdi menekültekkel és nőkkel”, aminek következtében 6 ember életét vesztette – köztük egy 9 éves gyermek –, továbbá legalább 235-en megsebesültek. Január végén Aschaffenburgban egy afgán migráns egy kétéves gyermeket és a gyermekeket védelmező 41 éves férfit késelt halálra, három áldozat súlyosan megsebesült. Február közepén pedig egy elutasított afgán menedékkérő Münchenben hajtott a tömegbe, egy kétéves kislány és édesanyja belehalt súlyos sérüléseibe, 37-en megsérültek.