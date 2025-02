Mutatjuk az amerikai-orosz tárgyalások legfőbb eredményeit

Véget értek az első egyeztetések Rijádban az amerikaiak és az oroszok között az ukrajnai konfliktus lezárásáról.

A felek olyan keretet javasoltak, amely tűzszünetet, ukrajnai választásokat, majd egy békemegállapodás aláírását foglalná magában.

Byrappa Ramachandra, a Magyar Külügyi Intézet kutatója arról beszélt az Origónak, hogy nem meglepő, hogy a rijádi csúcstalálkozón a világ három legnagyobb energiatermelőjének képviselői vesznek részt.

Valójában Oroszország nem tudja egyszerre minden fronton újjáépíteni biztonsági rendszerét és megvívni egy nagy háborút Ukrajnában, ezért mindkét félnek sürgősen gyors megoldást kell találnia.

Az orosz és az amerikai delegációk közötti tárgyalások véget értek, jól sikerültek – közölte Jurij Usakov elnöki tanácsadó. „Megállapodtunk abban, hogy figyelembe vesszük egymás érdekeit, ugyanakkor a kétoldalú kapcsolatokat is előmozdítjuk, hiszen Moszkva és Washington is ebben érdekelt” – mondta Usakov a Pervij Kanal adásában. Amerikai és orosz tisztviselők Szaúd-Arábiában diplomáciai tárgyalásokat folytattak kedden ukrán tisztségviselők jelenléte nélkül. A Marco Rubio külügyminiszter és orosz kollégája, Szergej Lavrov külügyminiszter által vezetett csoportok egy ukrajnai békemegállapodás feltételeiről, valamint Donald Trump elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök esetleges találkozójáról tárgyaltak. Olyan keretet javasoltak, amely tűzszünetet, ukrajnai választásokat, majd egy békemegállapodás aláírását foglalná magában – írta a Fox News.

Sikeres volt az első amerikai-orosz egyeztetés Rijádban

Tammy Bruce külügyminisztériumi szóvivő is megerősítette, hogy Rubio csapata beleegyezett abba, hogy „megteremtsék az együttműködés alapjait” Oroszországgal Ukrajna mellett különböző kérdésekben is. Abban is megállapodtak, hogy „magas szintű csoportokat” neveznek ki, amelyek megkezdik a munkát az ukrajnai konfliktus lezárásához vezető úton.

Több külföldi diplomáciai forrásból származó jelentés szerint a békemegállapodás kulcsfontosságú része lehet, hogy Ukrajnát új választások megtartására kényszerítsék.

A források szerint mind az Egyesült Államok, mind Oroszország úgy véli, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek kicsi az esélye az újraválasztás megnyerésére. „Putyin meglehetősen nagyra értékeli egy új elnök megválasztásának valószínűségét, és meg van győződve arról is, hogy a jelenlegi ukrán elnöktől eltérő bármelyik jelölt rugalmasabb és készebb lesz a tárgyalásokra és az engedményekre” - közölték a diplomáciai források.