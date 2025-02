Ez egy idióta, szét fogom törni, tízszer csinálja meg ugyanazt a hülyeséget

A késői baleset egyben azt is jelentette, hogy hosszabbítással kellett eljutni a végeredményig, amit ezen a ponton senki se bánt, még simán elnéztem volna órákig ezt a futamot, szemben a Daytona 500-zal. Arra előzetesen kevesen számítottak, vagy inkább senki, hogy a győzelemért Hocevar, Larson és Bell küzdenek majd, de a körömrágós versenyzésnek a NASCAR idejekorán bedobott sárga zászlója véget vetett épp abban a pillanatban, amikor Bell vezetett. Ha néhány másodpercet várnak, akkor Hocevar nyer, ha pedig még egy kicsit késleltetik a zászlót, akkor Larson. Így ahelyett, hogy egy évekig emlékezetes befutót láthattunk volna, "csak" egy átlagos fölötti jött össze.

A várakozásokkal ellentétben nem a győztes Bellt rohamozták meg az emberek, hanem Carson Hocevart. Kyle Busch, Ryan Blaney és Ross Chastain sem voltak felhőtlenül boldogok azzal, hogyan Hocevar versenyzett ellenük. Blaney azt kifogásolta, hogy Hocevar nagyon rosszkor és rossz helyen tolta meg az autóját, melynek következtében megpörgött, Busch a késői blokkolások miatt panaszkodott:

"Mondjátok meg a 77-esnek (Hocevar), hogy már tizedjére csinálja ugyanazt a ki.aszott manővert. Nem érdekel ha a teljes mezőnyt összetöri, de nekem elegem van. Egy ki.aszott s.ggfej, össze fogom törni" - mondta még a verseny közben Busch.

Chastain, aki korábban Hocevar mentora volt, amiatt elégedetlenkedett, hogy a 77-es a hosszabbításban történt újraindításkor nehéz helyzetbe hozta azzal, hogy középen vágott utat magának a mezőnyön, Chastain véleménye szerint túl agresszíven. Még csak a második héten vagyunk túl, de már most szépen gyűlnek a sérelmek, meglátjuk, mikor indul el a törlesztés.

A nap nyertese: Kyle Larson

Larson egész nap szenzációsan teljesített, pedig nem mondható el róla, hogy ez a pályatípus lenne a zsánere. Végig jól pozicionálta magát, elkerülte a baleseteket, türelmes volt és a végén akár meg is nyerhette volna a versenyt, ha a NASCAR tovább vár a sárga zászlóval. Szerencse is kellett a jó szerepléshez, nem sokon múlott, hogy Cindric őt is kisodorja. Ha a győzelem nem is lett meg, egy szakaszt azért sikerült behúznia, szerintem a futam előtt aláírta volna ezt az eredményt.

A nap vesztese: Team Penske