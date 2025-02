„Amikor az autó elemelkedett a földtől, csak a kislányomra gondoltam”

Az biztos, hogy az idei Daytona 500 sosem vonul majd be úgy a történelembe, mint minden idők legjobb NASCAR versenye, egy meglehetősen szokványos daytonai futamot láthattak a nézők. Összességében az alsó sáv volt a legerősebb, toronymagasan, és hiába próbálkoztak többen is beindítani a középső, illetve a felső sávot, az látszott, hogy leginkább alul lehet haladni. Hiába tűnt a Ford bivalyerősnek az elején, a végére egyik autójuk sem tudott beleszólni az első helyért folytatott küzdelembe, a legjobb Ford csak a 7. helyen futott be, pedig a futam jelentős részében a Penske versenyzők – Blaney, Logano és Cidric – vezették a mezőnyt, az előbbi kettő szakaszt is tudott nyerni.

A Daytona 500 nem csak a falkaversenyzés miatt különleges, hanem azért is, mert az itteni végeredményekből gyakorlatilag semmilyen következtetést nem lehet levonni azzal kapcsolatban, hogy melyek lesznek a 2025-ös év legerősebb csapatai és pilótái. Ráadásul vasárnap Atlantában hasonló versenyzésre van kilátás, majd következik egy épített pályás verseny, így reális képet majd csak március elején és közepén, Phoenix és Las Vegas után kaphatunk.

A nap vesztese: Joey Logano

A verseny túlnyomó részében övé volt a legjobb autó, de egy eltévedt műanyagzacskó miatt többször is szerelni kellett az autóját és hiába küzdötte vissza magát az élmezőnybe, egy megkérdőjelezhető manőver után önkezűleg vetett véget a versenyének.

A nap nyertese: William Byron

Nehéz lett volna nem Byront választani, akinek valósággal ölébe pottyant a győzelem azzal, hogy az előtte lévő riválisok kiejtették egymást. Az utolsó kör megkezdésekor még hetedik helyen álló versenyző elől hatan estek ki a balesetben. Külön öröm, hogy a néha fantomzászlókat dobáló NASCAR engedte, hogy a baleset ellenére is zöld zászló mellett fejeződjön be a futam. Jimmy Johnson neve is említendő, aki a harmadik helyen futott be. Emellett megkönnyebbülhetnek Corey LaJoie gyermekei is, hiszen a versenyző az ő egyetemi tanulmányaikra félretett pénzből finanszírozta az indulását. Szerencsére sikerült kvalifikálnia magát a futamra, és nem is szerepelt rosszul, bár a balesetek végül elvették az ő esélyeinek is véget vetettek.