A német politikusok a saját választóik helyett a migránsok oldalára álltak

Elutasította a német szövetségi parlament alsóháza (Bundestag) pénteken az ellenzéki konzervatívok által benyújtott törvényjavaslatot, amellyel az ország menekültpolitikáját szigorították volna. A tervezet ellen 350 képviselő szavazott, 338-an támogatták, és öten tartózkodtak - közölte Petra Pau, a Bundestag alelnöke.

A Kereszténydemokrata Unió (CDU) törvénytervezetében azt javasolta, hogy vessenek véget a védelmi státuszban részesített menedékkérők családegyesítési gyakorlatának, illetve hogy bővítsék a szövetségi rendőrség hatáskörét a kitoloncolások végrehajtása terén.

Szerdán a német parlament mások mellett az Alternatíva Németországért (AfD) párt támogatásával fogadta el a CDU/CSU közös frakciójának öt pontból álló beadványát, amely egy nem kötelező érvényű előterjesztés volt arról, hogy a jövőben a határon visszafordítanának minden olyan illegális bevándorlót, aki érvényes okmányok nélkül érkezik. Aznap a parlamenti vita során Olaf Scholz német kancellár megbocsáthatatlan hibának nevezte, hogy a konzervatív politikai erők az általa szélsőjobboldalinak tartott AfD támogatására számítanak a menekültpolitika szigorítására vonatkozó javaslatukhoz.

A második világháború óta demokrata törvényhozóink körében mindig is világos konszenzus volt azt illetően, hogy nem fogunk szövetséget kötni a szélsőjobboldallal - fogalmazott Scholz. Annalena Baerbock külügyminiszter a pénteki vitában azt mondta: ezzel az újabb szavazással helyrehozható a "szerdai gyalázat". Csütörtökön több német városban tízezrek vonultak az utcákra, hogy tiltakozzanak a CDU/CSU és az AfD közötti összefogás ellen, és péntekre is hasonló demonstrációkat hirdettek meg. A CDU-t vezető Friedrich Merz, a konzervatív uniópártok kancellárjelöltje a CDU-n belül is több bírálatot kapott az AfD támogatásának elfogadása miatt. Angela Merkel volt kancellár helytelennek nevezte, hogy a konzervatívok - Merz ezzel ellentétes korábbi ígéreteivel szemben - az AfD támogatására is számítottak a törvényjavaslatuk elfogadtatásához - írja a tagesspiegel.de.