Németország egyik fele építené, a másik lebontaná a tűzfalat

– A német politikai elit tehát túl radikálisnak tartja az AfD-t, és ön is így hivatkozott a pártra korábban. Lehet radikálisnak nevezni egy protestpártot?

– Az AfD-nek vannak radikális és nem radikális elemei. Alice Weidel társelnök, a párt kancellárjelöltje például az utóbbiak közé tartozik. (Orbán Viktor és Alice Weidel tervezett budapesti találkozójáról ITT olvashat.) Az AfD-ről azonban érdemes tudni, hogy korábban volt egy Der Flügel (Koncertzongora) nevezetű csoportjuk Björn Höcke vezetésével, ami egy valóban radikális párton belüli szerveződés volt. Ezt a párt maga tiltotta be, viszont nem rúgta ki a tagjait, körön belül maradtak. Az AfD korábbi ifjúsági szervezete ugyancsak hirdetett radikális üzeneteket, amire viszont reagált az anyapárt, és egy teljesen új ifjúsági szervezetet hozott létre. Természetesen vannak kevésbé radikális politikusok is az AfD-ben, ami így egy teljesen legitim német párt, bizonyos szélsőséges elemekkel.

– Hogyan lesz ebből konzervatív kormányváltás? A CDU tényleg csak a liberálisokkal együtt fog tudni kormányozni?

– Amíg eddig az volt a kérdés, hogy a CDU kit választ maga mellé koalíciós partnernek, a Zöldeket vagy a szociáldemokratákat, ezután inkább az lesz a kérdés, hogy melyik párt lesz hajlandó együtt kormányozni a CDU-val. Elképzelhetőnek tartom, hogy csupán politikai üzengetés zajlik a szociáldemokraták és a zöldek részéről, hiszen valószínűleg ők is inkább egy stabil kormányt akarnak. De a jelek arra utalnak, hogy ezek a pártok kezdik elutasítani a CDU-val való kormányzást, különösen akkor, ha Friedrich Merz kitart amellett, hogy bizonyos esetekben el tudja fogadni az AfD szavazatait.