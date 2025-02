Az elemzés szerint a választás másik nagy meglepetése a Linke újjáéledése, hiszen a posztkommunistákat évek óta az eljelentéktelenedés fenyegette, főképp miután a párt karakteres arca, Sahra Wagenknecht saját pártot alapított.

A választási verseny utolsó szakaszában azonban a párt feltámadt hamvaiból, főképp miután a médiában „tetovált, szélsőbaloldali, TikTok-királynőként” aposztrofált Heidi Reichinnek élesen kritizálta Merzet az AfD elleni tűzfal (Brandmauer) állítólagos ledöntése miatt.

A milliárdosokat megadóztatni kívánó Linke Elon Musk AfD melletti kiállásából is profitálni tudott, és paradox módon a szociáldemokraták és zöldek által pénzelt jobboldal-ellenes állami tüntetésekből is. Wagenknecht hiába robbant be nagy elvárásokkal új pártjával, és szerepelt kifejezetten jól a BSW 2024 őszén az ország keleti tartományaiban tartott választások során, most egy hajszál híján, de nem jutott be a Bundestagba. Ebben nagy szerepet játszhatott, hogy amíg a Linke a fentiekben felsorolt okok, illetve a fiatalok lakhatási kérdései miatt felülteljesített, a BSW hatalomtechnikai taktikázásokba kezdett az ország keleti felén, 2024 őszén megtartott választások után, ami visszafelé sült el, illetve a migráció kérdésében nem volt képes versenyre kelni az AfD narratívájával.

A vasárnapi választás tehát egyértelmű helyzetet teremtett a Bundestagban, miután a pártok egy olyan új választási rendszerben mérettetették meg magukat, amely a túllógó és kompenzációs mandátumokat eltörlésével 630 mandátumban maximalizálta a képviselői helyek számát. Mivel a választásokat megnyerő CDU továbbra sem hajlandó koalícióra lépni az AfD-vel, ezért a 316 fős többséget csak az SPD-vel képes elérni, esetleg egy hárompárti koalícióban a zöldekkel kiegészülve.

Az Ampel-kabinet három éven át tartó bénultsága, majd bukása azonban aligha tesz vonzó alternatívává egy hárompárti koalíciót.

Hatalmi kartell a nép ellen

Az írás szerint a választás végeredményét nagyban befolyásolták az elmúlt hónapok politikai turbulenciái, különösen a migráció és menedékjog körül kialakult heves viták. Mindennek eredményeképp minden korábbinál nyilvánvalóbbá vált, hogy

még ha sikerül is több hónapnyi tárgyalás után bármilyen színezetű, hárompárti kormánykoalíciót létrehoznia a politikai elitnek, az AfD részvétele nélkül aligha várható olyan gyökeres változás, amelyre az állampolgárok jelentős része várna.

A politikai elit elképzelései és a német nép elvárásai a gazdaság és társadalom kulcsfontosságú kérdéseiben egyre inkább eltérnek egymástól, a hagyományos pártok pedig már nem képesek megoldani azokat a problémákat, amelyek az emberek mindennapi életét egyre inkább megnehezítik.