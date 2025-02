Erre kell figyelnie a legesélyesebb német kancellárjelöltnek

Olaf Scholz (SPD) német kancellár és Friedrich Merz, a CDU kancellárjelöltje a február 23-i parlamenti választásokat megelőző televíziós vitában a ZDF stúdiójában, Berlinben, 2025. február 9-én (Fotó: Halil Sagirkaya/Anadolu/AFP)

Hogyan tudott Friedrich Merz a leköszönő Scholz kancellár fölébe kerekedni a vitában?

– Leginkább Scholz rossz teljesítménye miatt. A szociáldemokrata kancellárnál úgy tűnik, bármi jobb. Scholz hiába hangoztatta a vita során, hogy ő szeretné folytatni, a németek többsége már nem akarja őt az elmúlt három év gyenge teljesítménye miatt. Az egyik fontos tényező tehát, hogy Scholz mögött nincs már energia, a másik pedig, hogy Friedrich Merz visszafogottabb volt, nem támadó móduszban volt.

A CDU minden felmérés szerint nyerésre áll, ezért Merznek vigyázni kell, nehogy veszítsen a népszerűségéből. Rutinosan a gazdaság témáját forszírozta, amiben kompetensnek számít.

A német választók a migrációt és a gazdaságot tartják a két legfontosabb kérdésnek. A CDU a gazdasági témákban hagyományosan kompetens, Merz pedig azzal a visszafogott stílussal, amit az egész vita alatt megőrzött, irányítani tudott.

Illegale Migration: "Natürlich geht das mit den Zurückweisungen an der Grenze" zerstört Merz das Geschwurbel von Scholz. #TVDuell pic.twitter.com/MZbPKYWMxv — Gr@ntlɘr 🥨🍺 (@oida_grantler) February 9, 2025

Mondhatjuk, hogy ez a győzelem már „zsebben van” Merznek és a CDU-nak?

– Nagyon valószínű, mert a CDU már régóta a legerősebb párt Németországban. Az igazi kérdés, amire a vitában is utalt, az az, hogy kivel fog tudni kormányozni? Merz azt mondta, hogy szerencsés esetben a CDU/CSU egy további partnerrel – tehát a szociáldemokratákkal nagykoalícióban –,

rosszabb esetben pedig, vagyis, ha az AfD meg a szélsőbal (BSW) túlzottan megerősödik, akkor lehet, hogy négypárti koalíció lesz.

Utóbbi nyilván egy törékenyebb koalíció lenne.

Átléphetik a liberálisok az 5 százalékos parlamenti küszöböt?

– Most úgy néz ki, hogy nem, mert túl későn robbantották fel a koalíciót. A liberálisok úgy számoltak, hogy ha tavaly novemberben – a „D-Day”-en, ahogy ők fogalmaztak – felrobbantják a koalíciót, akkor hamarabb lehet előrehozott választás. De

egy koalícióban mindig a legkisebb párton csattan az ostor.

Hasonló volt a helyzet 2013-ban is, amikor az FDP kiesett a parlamentből, akkor még az Angela Merkel vezette CDU mellől. Most is azt láthatjuk, hogy rajtuk csattan az ostor leginkább.