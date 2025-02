Az AfD népszerűsége fokozatosan nő, a migráció a német választások egyik fő témája

Egy ismeretlen férfi késsel támadt egy másikra múlt csütörtökön a bajorországi Heilsbronnban. Lehet okot találni arra, miért van ennyi migránsok által elkövetett támadás, és a szigorítás után mi várható?

A politikai diskurzust jelenleg is a migráció dominálja a késes támadások miatt, és a választások után is ez várható. A múlt heti migrációs javaslatcsomag körüli vita után az látszódik, hogy a CDU részéről van egy valós migrációs fordulat. A szavazásokon több javasaslat is felmerült, amit Merz át akart vinni, például, hogy a menedékkérőket nem akarnák beengedni Németországba, azon az alapon, hogy mivel a szabályok szerint elvileg az első biztonságos országnak be kellene fogadnia a menekülteket, hogyha Németországba egy menekült eljutott, akkor az azt jelenti, hogy már átjutott egy ilyen biztonságos országon, így a németeknek nem kell befogadni.

A baloldali pártok, a Zöldek is egy sokkal szigorúbb hangnemet ütnek már meg e téma kapcsán.

