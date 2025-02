Nógrádi György lerántotta a leplet Brüsszel kettős mércéjéről

Tömegével érkeznek az illegális migránsok Európába

Fotó: AFP / AFP or licensors/Migrant minors arrive to train as part of the Sansofe (Welcome) football project, on the Canary island of Tenerife, on October 17, 2023. Run by CD Tenerife, a football club that competes in Spain's second tier, and the University of La Laguna, the Sansofe (Welcome) football project, has offered weekly training sessions for dozens of unaccompanied minors from nations such as Senegal, Morocco and Mali since its launch in 2021. Over 23,000 migrants have reached the Canary Islands so far this year, an 80 percent increase from the same period last year, according to interior ministry data. (Photo by DESIREE MARTIN / AFP)

– Változik és lassan ébredezik? A legliberálisabb svédek is bekeményítettek, a miniszterelnök egyenesen belső terrorizmusról beszél.

– Ehhez képest néhány éve még azt mondták, hogy arrafelé nincsenek no-go zónák. Stockholmban is ráébredtek, hogy a migrációnak is vannak árnyoldalai. Jobb későn, mint soha.

– A németek szeme is kinyílt, bár a radikális AfD-t megpróbálják kiszorítani a politikai porondról, pedig az a párt is a német paragrafusok szerint működik. A háttérbe szorításához – esetleges betiltásához – már az is elegendő, hogy mások ízlésének nem felel meg?

– Konrad Adenauer, és a bajor Franz-Josef Strauss mondta annak idején, hogy tőlük jobbra már csak a fal lehet, de Angela Merkel középre kormányozta a párt hajóját, így a CDU/CSU-ban csalódott értelmiségiekből verbuválódott az AfD bázisa, és kialakult egy komoly politikai erő a jobboldalon. A németek egy része szerint „tűzfallal” kell körbe venni az ország második legnépszerűbb pártját. Szóval nagyon érdekes választások elé nézünk. Amikor Merkel nekiment volt híveinek, egy százalékkal nőtt az AfD támogatottsága. Az AfD-nek természetesen vannak vitatható és megvalósíthatatlan elképzelései. Például kilépés a NATO-ból. Ez lehetetlen. Vagy az Unióból, de akkor összeomlik az egész EU. Ha lemond ezekről, akkor előbb vagy utóbb bekerülhet a kormányba. Ha nem most, akkor négy év múlva. Négy nagy párt van ma Németországban: a CDU/CSU 30, az AfD 20, a szociáldemokraták és a zöldek 15, többiek öt százalék körül állnak. A választási harcban azonban annyira összeugrott a CDU/CSU és a szocdemek, zöldek szövetség, hogy nagyon izgalmas lesz a kormányalakítás.