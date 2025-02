Súlyos adócsalás miatt nyomozás folyik Gérard Depardieu ellen

A 76 éves színész 2012 decemberében jelentette be, hogy a kedvezőbb adózási feltételek miatt Belgiumba költözik. Az akkor legtöbbet kereső francia filmsztár a 2013-ra tervezett új adórendszer elől menekült a francia szupergazdagok kedvelt falujába, a Lille-től mindössze 20 kilométerre, közvetlenül a határ túloldalán fekvő Néchinbe, ahol vásárolt egy ingatlant, és be is jelentkezett állandó lakosként - írja az MTI.

Az oknyomozó portál szerint az adóhatóság több feljelentés után indította meg a nyomozást, hogy megállapítsa, valóban Belgiumban él-e Gérard Depardieu.

Február közepén házkutatások és meghallgatások is voltak Belgiumban és Franciaországban, egyebek mellett Maine-et-Loire-ban, ahol a színésznek van egy kastélya. Depardieu-t egyelőre nem hallgatták ki.

A nyomozás célja annak megállapítása, hogy a színész bejelentett lakcíme hamis-e, és mekkora összegű adó befizetésére lett volna köteles Franciaországban 2013 óta

- közölte az ügyészség. Depardieu költözésének híre hatalmas belpolitikai viták váltott ki a 2010-es évek elején. A francia miniszterelnök, Jean-Marc Ayrault "eléggé siralmasnak" nevezte, hogy a színész "csak azért (emigrál), hogy ne kelljen adót fizetnie".

"Hatalmas sztár. Mindenki szereti" - fogalmazott Jean-Marc Ayrault, aki szerint "az adófizetés szolidáris és hazafias cselekedet."

Depardieu akkor azzal fenyegetőzött, hogy visszaadja francia útlevelét. Nem sokkal később, 2013 januárjában Vlagyimir Putyin orosz elnöknek köszönhetően megkapta az orosz állampolgárságot.

French actor Gerard Depardieu probed for tax fraud: source close to case

➡️ https://t.co/L8XH3u6SR8 pic.twitter.com/o1GQanDdqX — FRANCE 24 (@FRANCE24) February 24, 2025

A színésznek márciusban bíróság elé kell állnia Párizsban azért is, mert azzal gyanúsítják, hogy nemi erőszakot követett el két nő ellen egy 2021-es forgatáson. A per októberben kezdődött, akkor Depardieu egészségi okokra hivatkozva nem jelent meg a bíróságon. Közben az ügyészség kezdeményezett egy másik pert is, amelyben a filmsztárt Charlotte Arnould színésznő 2018-as megerőszakolásával vádolják, amit ő tagad.

Ez utóbbi ügyben az eljáró vizsgálóbíró még nem döntött a per megtartásáról.