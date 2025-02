Három éve robbant ki az orosz-ukrán háború: mi történt az elmúlt időszakban?

ami nagyon fontos tényező a háború elejétől fogva, az a légvédelem kérdése. Közel 200 orosz-féle rakétatípusa volt az ukránoknak, ezekkel próbáltak meg elhárítani légicsapásokat, most már 5 Patriot-rakétát is kaptak, illetve a NASAMS-légvédelmi rakétarendszerből is kaptak – amiből Magyarország is vásárolt –, valamint IRIS T rakétarendszereket a németektől.