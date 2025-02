Trump mindenképpen lezárja a háborút és Európának nem lesz ebbe beleszólása

Kalmár Ferenc azt hangsúlyozta, hogy a magyar álláspont szerint a tárgyalások elindulása mindenképpen előrelépést jelent, mivel a háborús konfliktusok csak diplomáciai úton oldhatóak meg. A miniszteri különmegbízott, főtanácsadó szerint a béke irányába tett lépéseknek egyébként van egy nemcsak politikai, hanem morális alapú megközelítése is, amelyet a magyar kormány és Ferenc pápa is támogat.

Jól látható, a tárgyalások kapcsán az is, hogy Európa szerepe gyengül a nemzetközi politikában, és az USA és Oroszország tárgyalásai inkább kétoldalú stratégiai érdekeket szolgálnak.

A külügyminisztériumi főtanácsadó szerint az, hogy az európai vezetők és főleg Macron valamint más háborúpárti politikusok továbbra is fegyverszállításokkal támogatják Ukrajnát, az hozzájárul ahhoz, hogy Európa a globális döntéshozatalban egyre hátrébb szorul.

Robert C. Castel ugyanakkor azt emelte ki, hogy az amerikai perspektíva egyre ázsiaibb, amit kifejez a béketárgyalás megszervezése és annak a helyszíne is. Az izraeli szakértő szerint fájdalmas, hogy Európa vezetői annyira nem voltak képesek felismerni a békekötés fontosságát, hogy teljesen lemaradtak a béketárgyalások első köréről. Az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója kitért arra, is, hogy egész Európa egyfajta késői szovjet szenilitás jellemzi a biztonságpolitika és honvédelem területén. Jól mutatja ezt az a tény például, hogy brit hadsereg haditengerészetének több tábornoka van, mint bevethető hajója. Robert C. Castel kiemelten szólt arról is, hogy

az EU vezetői az orosz-ukrán háború kapcsán sorozatban úgy hozta meg rossz döntéseket ami ahhoz hasonlít, min amikor egy ember úgy akar kiszabadulni egy gödörből, hogy egyre mélyebbre ássa magát.

A biztonságpolitikai szakértő ugyanakkor arra is kitért, hogy szerinte előbb vagy utóbb, de mindenképpen megszületik majd az amerikai-orosz békemegállapodás, mivel Oroszország számára annak az elfogadása az egyenlő a Moszkva által tervezett új világrend megvalósulásával.