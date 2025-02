Fontos várost foglaltak el az oroszok

Képünk illusztráció

Fotó: Anadolu via AFP / Anadolu via AFP/2024 Anadolu

Az FSZB emellett arról is beszámolt, hogy

Moszkvában őrizetbe vették az Azov ukrán fegyveres alakulat egy 32 éves támogatóját, aki a közösségi médiában arra biztatott orosz katonákat, hogy álljanak át az ukrán oldalra.

A gyanúsított emellett adatokat gyűjtött az orosz hadseregről.

