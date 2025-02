A párizsi káosz után Rijádban a világ közelebb került a békéhez

Ezek történtek eddig:

a múlt héten telefonon egyeztetett Donald Trump és Vlagyimir Putyin az ukrajnai békéről.

a hétvégi Müncheni Biztonságpolitikai Konferencián J. D. Vance amerikai alelnök bírálta az európai vezetőket, nemcsak a háború, de többek között a migráció miatt is.

ugyanitt az amerikai elnök különmegbízottja, Keith Kellogg arról beszélt, hogy Európának nem lesz helye a béketárgyalásokon.

ezekre reagálva Emmanuel Macron francia elnök válságcsúcsot hívott össze több európai ország vezetőjének.

eközben kedden véget értek a tárgyalások Szaúd-Arábiában az amerikai és az orosz tisztségviselők között.

Ahogyan arról az Origo is beszámolt, kedden megkezdődtek Szaúd-Arábiában a tárgyalások az orosz és amerikai diplomáciai képviselők között. A tárgyalások tétje nem kicsi: azon túlmenően, hogy az orosz-ukrán konfliktus lezárásához is vezethetnek, számos világpolitikai kérdés, konfliktus egyeztetését is megkezdhetik a felek.

Mindenesetre mindkét elnök, így Trump és Putyin is kifejezte szándékát a kölcsönös érdekek figyelembevétele alapján történő tárgyalásokra.

Eközben hétfőn Párizsban válságcsúcsot hívott össze Emmanuel Macron francia elnök, amelyen részt vettek a német, az olasz, a spanyol, a lengyel, a dán és a brit vezetők.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter üdvözölte a szaúdi találkozót, kiemelve, hogy „Mi, békepárti magyarok, három éve erre vártunk”. A párizsi találkozóról pedig elmondta, hogy

A háborúpárti európaiak sikítanak, hogy ők nem ülhetnek ott az asztalnál, de miért is ülnének ott?”

– mutatott rá Szijjártó Péter, hozzátéve: a tárgyalások a békéről szólnak, ott háborúpártiaknak nem osztanak lapot.

A párizsi válságtanácskozás eredménye nem teljesen világos, inkább a káosz uralkodott el a vezetőkön, ahogy a Daily Mail fogalmaz. Újdonságot nem lehetett hallani, azonban az tény, hogy Nagy-Britannia korábbi álláspontját tartva szállítana fegyvereket Ukrajnába, sőt békefenntartó katonákat is küldene a háború sújtotta övezetbe.

Keir Starmer brit miniszterelnök a tanácskozás után nyilatkozatában megerősítette: Nagy-Britannia kész békefenntartókat küldeni Ukrajnába, ha megállapodás születik a tartós békéről.