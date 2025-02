Lehallgatták a németek Putyint, emiatt védik hét lakat alatt a fegyvergyártó vezérét

Vlagyimir Putyin elnök egy magas rangú orosz katonatisztekhez intézett, nemrég a német titkosszolgálatok birtokába került, zárt ajtók mögötti beszédében burkoltan megfenyegette Armin Pappergert, a düsseldorfi székhelyű Rheinmetall fegyvergyártó vállalat vezérigazgatóját.

A brüsszeli szankciós listához hasonlóan ugyanis Moszkvában is létezik egy feketelista, amelyen Ukrajna legnagyobb támogatóit – köztük Pappergert és a Rheinmetallt – tartják számon.

Erről a Focus Magazin online kiadása számolt be.

A 62 éves német gépészmérnök élete 2024. július 1-jén állt a feje tetejére. Azóta minden hozzá érkező üzletfelet megmotoznak, páncélozott Mercedesszel jár és bárhová megy, minden lépését fegyveres kommandósok vigyázzák.

Ilyen magas szintű védelem a német törvények szerint csak a kancellárt illeti meg.

Elsőként tavaly júniusban a CNN hírtelevízió számolt be arról, hogy amerikai katonai források szerint Pappergert megfigyelhetik az orosz titkosszolgálatok. Az amerikai hírtelevízió információit a berlini Alkotmányvédelmi Hivatal is megerősítette, számolt be a Focus.

Védett és őrzött vagyok, akár egy német kancellár”

– mondta Armin Papperger, a Rheinmetall AG vezérigazgatója.

Putyin provokációnak tartja a fegyverszállításokat

Amikor 2024 februárjában bejelentették, hogy a Rheinmetall a kijevi kormánnyal egyeztetve harckocsi-összeszerelő üzemet és lőszergyárat épít Nyugat-Ukrajnában, a hír nyugtalanságot keltett a Kremlben. Putyin elnök nem sokkal később parancsba adta a katonai vezérkarnak, hogy minden eszközzel nehezítsék az ukrán hadsereg logisztikai háttértámogatását. Ehhez azonban az orosz titkosszolgálatok segítségére is szükség lesz, írja a lap.