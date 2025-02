A videóban Vukics elemzi miért beszélhetnek Ukarjanában már régóta arról, hogy a legjobb geopolitikai döntés a számukra az lenne, ha az orosz elnököt eltennék láb alól. De az alezredes ugyanakkor választ keres arra is, hogy Anthony Blinken volt külügyminiszter is meg akarta-e öletni Vlagyimir Putyint, illetve hogy vajon milyen világ köszönt be ránk akkor, ha a merényleteket ismét szalonképessé teszik a világpolitikában?

00:00 Zsarnozsilkosságra készülnek az ukrajnai háborúban?

04:41 Amerika több gonosz zsarnok

10:15 Végeztek Kadhafival, de sokkal rosszabb jött utána

14:23 Az ukránok már megölették volna Putyint

19:15 Zelenszkij életét megkímélték az oroszok, eddig

21:56 Putyin utódlási sorrendje hétpecsétes titok

24:43 Zelenszkij egyre terhesebb a nyugati hatalmak számára