Negyedjére vagyok a miniszterelnöke egy Európa szívében található, büszke kis országnak”

– így kezdte beszédét Robert Fico péntek este a CPAC-en tartott beszédében. A szlovák miniszterelnök köszönetet mondott minden amerikai katonának, aki harcolt és meghalt a II. világháborúban és az amerikai csapatoknak, hogy legyőzték a fasizmust.

Ne hagyják, hogy új Hitlerek nőjenek fel vagy hogy bárki megkérdőjelezze a holokauszt borzalmait”

– mondta Robert Fico.

„A II. világháború lezárásának 80. évét ünnepeljük azzal, hogy leállítjuk az ukrán, és Ukrajnában lévő orosz katonák értelmetlen öldöklését”– mondta a szlovák miniszterelnök. „Csodálatos az az energia és eltökéltség, amellyel Donald Trump belépett az ukrajnai békefolyamatba. Sok támogatója van Európában az igazság terjesztésében.

Jó barátom, Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor nemrég panaszkodott nekem, természetesen mosollyal az arcán, hogy évek óta próbál tükröt tartani az Európai Unió elé, de ez a folyamat rendkívül lassú.

És akkor jön Donald Trump és néhány nap alatt meg tudja csinálni. Ha megengedik, én is csatlakozom Orbán Viktorhoz, természetesen mosollyal az arcomon. Ha van valami, amire Európának szüksége van, az az igazság” – mondta a szlovák miniszterelnök a CPAC washingtoni konferenciáján.

„Hölgyeim és Uraim!

Az elnökük remek szolgálatot tesz Európának! Elhozza az igazságot és mind reméljük, hogy Európában újra béke lesz!"

– mondta Robert Fico, aki úgy fogalmazott, Zelenszkijnek szüksége van erre a háborúra, mert aggódik a demokratikus választások miatt.

A szlovák miniszterelnök arról is beszélt, hogy 1992-ben még nem sejtették, hogy majd alkotmányosan is meg kell határozni a házasságot, hogy gátat szabjanak a woke-ideológia térnyerésének, és alkotmányosan kell rögzíteniük, hogy a házasság egy nő és férfi közötti kötelék, ezeket a szavait hangos tapssal üdvözölték a teremben ülők. Robert Fico szlovák miniszterelnök januárban jelentette be, hogy alkotmánymódosítást tervez, amelyben egyértelműen leszögeznék, hogy Szlovákiában csak két nem létezik, a nő és a férfi.