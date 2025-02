Robotok vagy migráció? - a mesterséges intelligencia átformálja a gazdaságot

Gyorsuló változások adnak új irányt a világnak

Lassan ott tartunk, hogy heteken és napokon belül jelennek meg újabb versengő mesterséges intelligenciák. A kínai DeepSeek innovációjával ráadásul épp Kína vette fel a versenyt, amikor az Alibaba egy azt felülmúlni kívánó modellt mutatott be. Az amerikai befektető Ray Dalio szerint a mesterséges intelligencia-háború már nem is a profitról szól, hanem annál is többről, így senki sem engedheti meg, hogy veszítsen. Ha tehát az orosz-ukrán háború le is zárulna, a gazdasági és technológiai háború éleződik. Ennek azonban nyertesei lehetünk egyrészt úgy, hogy a gyorsuló ütemben a világra szabaduló innovációkból amúgy is mindenki profitál, de még azáltal is, hogy a semleges külgazdasági stratégia eredményeként az újításoknak nem csak fogyasztói és használói, hanem részben előállítói is lehetünk, ha egyre több beruházó érkezik hazánkba.

Rendkívül izgalmas eredmény, hogy Magyarország megcáfolni látszik azokat a kritikusokat, akik szerint a német gazdaságtól való jelentős függése miatt a hazai gazdaságnak önmagában nincs kitörési pontja. Miközben a német vállalatok, elemzőintézetek, a jegybank és a kormány kánonban licitál egymás alá a jövőre vonatkozóan, addig a friss, a várakozásokat felülmúló magyar növekedési adatok szerint igenis vannak egyéb, alternatív hazai növekedési források – a gazdaságon belül és azon kívül is.

A szélsőbaloldali „éberség” túlzott társadalmi dominanciájának állapotából való ébredés után úgy tűnik, hogy a világ változásai, a technológiai fejlődés, ezek nyomán pedig a magyar gazdaság is egyszerre gyorsulnak 2025-ben. A gazdasági háború és a technológiai forradalom elegye pedig a kreatív rombolás időszakának feltételeit teremti meg. Ilyenkor van szükség a biztonsági öv használatára. A stabilizáló erőt a bevonó gazdasági növekedés megvalósulása és a középosztály bővülése adhatja meg. A világ technológiai és társadalmi változásai mindinkább felértékelik a sajátos magyar utat.

A szerző közgazdász.