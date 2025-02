A Super Bowl-ra utazott és rendkívüli vámokat jelentett be az amerikai elnök

Donald Trump azt mondta, a hét elején tesz bejelentést arról, hogy a meglévő adókon kívül 25%-os vámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes acél- és alumíniumimportra, beleértve a Kanadából és Mexikóból érkezőket is. Az elnök az Air Force One fedélzetén nyilatkozott, amikor Floridából New Orleansba repült a Super Bowlra. Azt mondta, a vámok szinte azonnal hatályba lépnek és megegyeznek a más országok által kivetett vámokkal.

Donald Trump korábban 25%-os importadóval fenyegetőzött minden Kanadából és Mexikóból származó árura, bár a múlt héten 30 napra felfüggesztette azt. Ezzel egyidejűleg 10%-os vámot vetett ki a Kínából származó behozatalra. Szintén a múlt héten azt mondta, hogy az Európai Unióra vonatkozó vámokat „hamarosan” bevezetik. Amikor az Egyesült Királysággal kapcsolatban kérdezték, az elnök azt mondta, hogy Nagy-Britannia "kilóg a sorból" a kereskedelem terén, de úgy gondolja, hogy a helyzet "megoldható" vámok alkalmazása nélkül. Legutóbbi megjegyzései közvetlenül azután hangzottak el, hogy Olaf Scholz német kancellár kijelentette: az EU kész "egy órán belül" reagálni, ha az Egyesült Államok vámot vetne ki az európai árukra, rávilágítva az eszkalálódó kereskedelmi háború kockázataira. A kínai megtorló vámok egyes amerikai exporttermékekre hétfőn lépnek hatályba, Peking és Washington között egyelőre semmi jele nincs előrelépésnek. Az Amerika-öböl napja Szintén az Air Force One fedélzetén Trump aláírt egy nyilatkozatot, amely 2025. február 9-ét az Amerika-öböl első napjának nyilvánította. Az elnök által aláírt egyik első végrehajtási rendelet a Mexikói-öböl átnevezése volt. A legutóbbi kiáltvány aláírása közben egy térkép előtt pózolt, rajta a megváltozott névvel. Kanadát az 51. állammá kívánja tenni Egy korábban a Fox News-nak adott külön interjúban Trump megismételte azt a felhívást, hogy Kanadát tegyék "az 51. állammá": Szerintem Kanada sokkal jobban járna. Évente 200 milliárd dollárt veszítünk Kanadával. És nem fogom hagyni, hogy ez megtörténjen. Túl sok. Miért fizetünk évi 200 milliárd dollárt lényegében támogatásként Kanadának? Most, ha ők az 51. állam, nem bánom, hogy megteszem. Támogatja Muskot Donald Trump kijelentette, hogy továbbra is bízik Elon Muskban, a kormányzati pazarlás csökkentése mellett fel fogja kérni, hogy vizsgálja ki az amerikai hadseregen belüli több milliárd dollárnyi "csalást és visszaélést".

