A CDU "ki fog slisszolni" a választási ígéretek alól

Szájer József azt mondta, nagy valószínűséggel nagykoalícióra, "valamiféle baloldali, balközép jobbközép koalícióra lehet számítani", amelynek keretében "akár a bevándorlás tekintetében is legkeményebb állításokat mondó párt, amely jelen pillanatban a CDU ezen az oldalon, azt fogja mondani, hogy ezt azért nem lehet megcsinálni, mert a zöldek, a szociáldemokraták vagy a szabaddemokraták ezt nem támogatják, és "ki fognak slisszolni a választási ígéretek alól".

Néhány hangzatos ígéretet betartanak, de a bevándorlás valódi megállításának a lehetőségéért nem fognak tenni, mert nem ez fakad belőlük, ezt az álláspontot jelen pillanatban az AfD képviseli Németországban, róluk mindenki el is hiszi, hogy ha ők akkorák lennének, és elérnék ezt a győzelmet, akkor meg is csinálnák

- fejtette ki. Szájer József hangsúlyozta, Németország Európa legnagyobb demokráciája, a kontinensen mindenkire hatással van az, ami ott történik, ráadásul az Európai Unióban Németország a vezető erő, "még akkor is, ha ezt a feladatot nem is látta el az utóbbi időben". A közvélemény-kutatások eléggé megbízhatóak Németországban, bár már nagyon sok helyen csődöt mondtak az elmúlt időszakban mind Európában, mind Amerikában, de azért nagy valószínűséggel megmarad az a hagyomány, hogy a legerősebb pártnak a vezetője kapja meg a kancellári tisztséget, és "nem tévedek nagyot, ha azt mondom, Merznek fogják hívni a következő kancellárt" - jegyezte meg az esélyeket latolgatva. Hangsúlyozta, egyáltalán nem biztos abban, hogy valódi jobboldali kereszténydemokrata politikát folytat majd, az ellenkezőjében inkább, vagyis, hogy nagykoalíció lesz, amelyben ott lesznek a baloldal képviselői is, és

minden értelemben vissza fogják húzni attól az országot és az ország vezetését, akár a kancellárt, hogy radikális megoldásokat alkalmazzon a nagyon nehéz kérdésekre.

Szájer József (2025)

Fotó: Ferenc Isza / AFP

Szájer József a műsorvezetőnek arra a kérdésére, hogy Friedrich Merz hozhat-e pozitív változásokat a német-magyar kapcsolatokban, azt felelte, Magyarországnak fontos partnere Németország, "érdekünk, hogy megfelelő pragmatikus viszony legyen, de se személyes, se speciális pártviszony nem fűz már hozzá bennünket". Az Alternatíva Németországnak (AfD) párt kormányra kerülésének esélyéről, illetve arról, lesz-e nagyobb párt, amelyik koalíciót ajánl fel számára, azt mondta, az osztrák modellt tartja reálisnak, óriási "áttörési eredmény" lenne, ha az AfD több szavazatot szerezne, mint Kereszténydemokrata Unió (CDU).

Nem tartom valószínűnek, hogy jelen pillanatban ez az áttörés bekövetkezzen, de már középtávon igenis erre a lehetőség meglesz, ahogyan Ausztriában a győztes párt végül kivívta magának a kormányalakítás lehetőségét, most pedig nem tud még dönteni aközött, hogy tényleges koalíciót csináljon, vagy pedig egy új választás legyen, amelyből még jobb eredménnyel jöhet ki

- fogalmazott. Szájer József Németország politikai helyzetét jellemezve azt mondta, az ország irányítatlan állapotban van, mert "a határozott lépéseket nem meri megtenni, azokat, akik pedig ezeket megtennék, a hivatalos politika - élén a médiával - igyekszik kiszorítani, lehetetlenné tenni, és "tulajdonképpen fenntartani ezt a mostani patthelyzetet".