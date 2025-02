Szánthó Miklós: Mi, konzervatívok tiszteljük a múltat, ezért nekünk kell írnunk a jövőt is

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint Donald Trump megválasztásával végre mind fellélegezhetünk. Elon Muskkal kapcsolatban pedig úgy fogalmazott, hogy sosem látott még ennyi liberális könnyet, pedig Magyarországon nemzeti sport megríkatni a liberálisokat. Kiemelte, hogy Orbán Viktor miatt hallanak sokat az Egyesült Államokban Magyarországról, aki a CPAC és Donald Trump hű barátja, a hűség pedig a konzervatívok egyik legnagyobb erénye.

Ezt követően a főigazgató bejelentette, hogy Donald Trump részt vesz a CPAC Hungaryn, és arról is megemlékezett, hogy a magyar konferencia eddigi összes állomásán ott volt a jelenlegi amerikai elnök.

Kiemelte, hogy a Nyugat lelkéért folytatott küzdelemben egy nagy csatát nyertünk meg Donald Trump megválasztásával, azonban ezzel még nem ért véget a woke elleni küzdelem. Trump a gyökereinél próbálja meg kiirtani a problémát, de a woke-propaganda sokfejű szörny, csupán egyik feje van az Egyesült Államokban, még számos helyen rendelkeznek bázisokkal, melyek között a Soros-hálózat is említhető.

A woke-gépezet beolvasztotta a bürokráciát és a jogalkotást minden területen. A család, a kereszténység és a szuverenitás ellen összehangolt támadást indítottak” – húzta alá.

Tudják, miért utálják Trumpot és Orbánt annyira? - tette fel a kérdést. Mert nem hódoltak be és nem lehet őket elpusztítani, most pedig kiderült, hogy mindig igazuk volt. Az egyik példa erre, hogy Trump és Orbán is a béke párján állnak, ellenben a nyugati háborúpárti vezetőkkel. Most pedig elkezdődtek végre a béketárgyalások, az állítólagos pacifisták pedig azon siránkoznak, hogy a háborúnak vége lehet.

„Az erős vezetők békét, a gyenge vezetők háborút hoznak” – mondta. Hozzátéve, hogy a civilizációnk nem veszett el, amíg karizmatikus vezetők születnek Amerikában és Európában. A woke-hidra lefejezése érdekében azonban a konzervatívoknak egyesíteni kell az erőiket.

„A konzervatívok tisztelik a múltat, ezért nekünk kell írnunk a jövőt is. Nyerni fogunk, de azért nyerünk, hogy tovább harcolhassunk” – hangsúlyozta.