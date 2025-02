Fico és Vucic: Külföldről pénzelik a békepárti, migrációellenes kormányok elleni tüntetéseket

Hazug indokok alapján, külföldi irányítással szervezték meg a múlt heti tömegtüntetéseket Szlovákiában – jelentette ki Robert Fico kormányfő egy rádióinterjúban. Megerősítette korábbi kijelentését, miszerint az orosz invázióval három éve szembeszálló

Ukrajna hagyta a Nyugatnak, hogy Oroszország meggyengítésére használják fel.

A szlovák vezető korábban még meg szerette volna vitatni az ukrán elnökkel az orosz gáz ukrajnai tranzitjának kérdését, ám a tüntetések után leszögezte: már nem érdekelt a tárgyalásokban. (Mint ismeretes, Kijev 2025. január 1-jén leállította le az orosz gáz szállítását Szlovákia felé).

Fico – akinek lemondását is követelték az említett tüntetéseken – azzal is vádolta Ukrajnát, hogy drónokkal támadja az Oroszországból Törökországba gázt szállító Török Áramlat vezetéket.

Robert Fico szlovák miniszterelnök az Európai Unió állam- és kormányfőinek informális ülésére érkezik a Puskás Arénában 2024. november 8-án.

MTI/Koszticsák Szilárd

Az ukrán titkosszolgálat állt a kormányellenes tüntetések hátterében

Robert Fico szerint az ukrán titkosszolgálati befolyás alatt álló Grúz Nemzeti Légió – félkatonai alakulat – és annak vezetője is bekapcsolódott a hetekkel ezelőtt kezdődött kormányellenes tüntetések szervezésébe. A miniszterelnök ezekkel kapcsolatban bizonyítékokat is bemutatott a pozsonyi kormánypalotában tartott sajtótájékoztatón. Az esemény komolyságát mutatja, hogy azon a belügyminiszter, a Szlovák Információs Szolgálat (SIS) és a pénzügyőrség vezetője is részt vett.

A szlovák kormányfő kijelentette: a Grúz Nemzeti Légió vezetője részt vett az elhíresült, ugyancsak külföldről szervezett kijevi Majdanon, majd később a Tbilisziben zajló hasonló eseményekben is.

A félkatonai szervezet vezetőjét a szlovák hatóságok kitiltották Szlovákiából.

Jana Maskarova országos rendőrfőkapitány és Matus Sutaj Estok belügyminiszter csütörtökön jelentették be, hogy egy ukrán állampolgárt kiutasítanak, többeknek pedig megtiltják az országba való belépést a szlovák kormány „tervezett megbuktatásával” kapcsolatos tevékenységekkel összefüggésben.

Robert Fico és Peter Pellegrini államfő – titkosszolgálati információkra hivatkozva – arról tájékoztatott, hogy

Szlovákiában olyan, az ellenzéki pártokhoz is kapcsolódó, külföldről finanszírozott hálózat működik, amelynek célja, hogy aláássa az ország alkotmányos rendjét és mesterségesen szított események által kikényszerítse a kormány lemondását.

Fico a sajtótájékoztatón – bizonyító erejű fényképfelvételek mellett – bemutatott egy olyan, a kormányellenes tüntetések szervezői között terjesztett dokumentumot is, amely konkrét menetrendet és cselekvési tervet tartalmaz a szlovákiai állapotok destabilizálására, tüntetések szervezésére, majd nemzetközi nyomásgyakorlásra a kormány megbuktatásának céljával.