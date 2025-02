Szijjártó Péter: Magyarország diplomáciai képviseletet nyit Tanzániában

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a tanzániai kollégájával, Mahmúd Tabit Kombóval közös sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy napjainkban az emberiség a veszélyek korát éli, s két nagy háborúra összpontosul a világ figyelme, miközben az afrikai helyzetről kevesebb szó esik, mint az szükséges volna.

Az elmúlt időszak során történelme legsúlyosabb terrorfenyegetésével kellett szembenéznie az afrikai kontinensnek, időről időre újabb és újabb fegyveres konfliktusok robbannak ki, amelyek nyomán pedig újabb és újabb migrációs hullámok indulhatnak Európa irányába, újabb és újabb biztonsági kihívásokat okozva

- figyelmeztetett.

Aláhúzta, hogy a kontinens népessége rendkívül gyorsan nő, ami súlyos kihívásokat rejt magában, például a munkahelyteremtés, az egészségügy és az oktatás terén, amivel egyes országok nem képesek egyedül megbirkózni.

Így továbbra is szorgalmazzuk, hogy egy átfogó európai-afrikai gazdasági-fejlesztési együttműködési programot hozzunk létre. Ha ezt nem sikerül megtenni, akkor két forgatókönyvvel szembesülhetünk: vagy minden idők legnagyobb humanitárius katasztrófájával, vagy minden idők legsúlyosabb migrációs nyomásával Európára

- mondta.

Szijjártó Péter leszögezte, hogy Magyarország nagyra becsüli azon afrikai országokat, amelyek stabilak, amelyek a béke hangján beszélnek, és amelyek keresik az együttműködés lehetőségét.

Nos, Tanzánia épp ilyen ország, amely világszerte több mint 1500 békefenntartó katonával járul hozzá a biztonsági kihívások kezeléséhez, és a kelet-afrikai közösségben betöltött munkájával próbál stabilitást adni a teljes térségnek

- mutatott rá.

Ezt követően kitért a Ruanda és a Kongói Demokratikus Köztársaság közti konfliktusra is, amely szerinte könnyen eszkalálódhat. Tudatta, hogy egyetértés van a békés megoldás szükségességét és azt illetően, hogy a megoldást csakis a tárgyalás jelentheti, a területi integritást pedig tiszteletben kell tartani.

"Magyarországhoz hasonlóan Tanzánia is békepárti ország, s bár földrajzilag távol van nemcsak tőlünk, de Ukrajnától is, de mégis az ukrajnai háború negatív hatásai Afrikában, így Tanzániában is érezhetőek. És ezért nemcsak Európának, hanem Afrikának is az az érdeke, hogy a háború Ukrajnában minél előbb véget érjen" - hangsúlyozta.