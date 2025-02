Szijjártó Péter: A vajdasági magyarság fontos erőforrása a magyar-szerb kapcsolatrendszernek

A minisztérium MTI-nek eljuttatott közleménye szerint a tárcavezető a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökével, Pásztor Bálinttal folytatott találkozóját követően leszögezte, hogy a pártnak rendkívül fontos, nélkülözhetetlen szerepe van abban, hogy a két ország kapcsolatai ma történelmi csúcspontjukon vannak.

A VMSZ, illetve a vajdasági magyarság talán a legfontosabb erőforrása annak a kapcsolatrendszernek, amelyet Magyarország és Szerbia között az elmúlt időszakban fel tudtunk építeni

- hangsúlyozta. "És mi Magyarországon nagyon büszkék vagyunk arra a stabilizáló, racionális szerepre, amelyet a VMSZ visz a szerb belpolitikában, és büszkék vagyunk arra is, hogy a szerb többségi nemzet tagjai is elismerik azt a teljesítményt, amelyet a VMSZ politikusai, vezetői nyújtanak nem pusztán a mostani belpolitikai helyzetben, hanem úgy általában a szerbiai kormányzati munka során" - tette hozzá. Valamint megerősítette azt, hogy a

a magyar kormány továbbra is támogatja a VMSZ kezdeményezéseit, azok ugyanis erősítik a magyar-szerb együttműködést és a vajdasági magyar közösséget is.

Szijjártó Péter példaértékűnek nevezte a VMSZ javaslatára végrehajtott gazdaságfejlesztési programot, amelynek keretében a magyar kormány több mint 16 ezer pályázatot támogatott, ennek nyomán pedig 182 milliárd forintnyi beruházás jött létre a Vajdaságban. "Ekképp természetesen örömmel vesszük a vajdasági magyarok koncepcióját a Vajdaság fejlesztésére a következő hét évre, s erőforrásainkhoz mérten természetesen örömmel nyújtunk ehhez támogatást" - tudatta.

Ezt követően a két ország közti határ átjárhatóságának fontosságát is érintette. "Na nem a zöldhatáron persze, mert arról szó sem lehet, hanem a határátkelőhelyeken mindazoknak, akik tisztességesen és a szabályokat betartva utaznak és akarnak belépni Magyarország területére, vagy onnan kilépni" - húzta alá.

A lehető leggyorsabb, legkulturáltabb átlépés lehetőségét igyekezünk biztosítani. Ma megerősítettük az elkötelezettségünket a szerbiai kormánnyal abban, hogy egész Európa legnagyobb és legmodernebb határátkelőhelyét fogjuk létrehozni Röszkénél

- emelte ki. "Emellett megerősítettük az elkötelezettségünket arra is, hogy a VMSZ kérésének megfelelően a kisebb határátkelőhelyek nyitvatartási idejét meghosszabbítsuk" - tette hozzá. A röszke-horgosi kishatárátkelőhely 0-24-es üzemmódban működött a nyári időszakban, most reggel 4 és este 11 óra között van nyitva, illetve más átkelőhelyek, így a tiszaszigeti, az ásotthalmi átkelőhelyek esetében is a működési idők meghosszabbítása mellett döntöttünk annak érdekében, hogy azok, akik ingáznak vagy azok, akik valamilyen gazdasági tevékenységet folytatnak, napon belül vissza tudjanak érni lakóhelyükre, nehogy azzal a kockázattal kelljen szembesülnünk, hogy adott esetben a vajdasági magyar közösség létszámának csökkenéséhez vezetnének egyes gazdasági folyamatok" - folytatta.