Nyilvánosságra hozták a Titan tragikus robbanásának drámai hangfelvételét

Ahogy az Origo is beszámolt róla, súlyos tragédia történt 2023 nyarán, amikor is öt ember meghalt az OceanGate Expeditions vállalkozás által üzemeltetett Titan mélytengeri tengeralattjáró fedélzetén. Június 18-án a búvárhajó a Titanic roncsához merült le és nyoma veszett. Maradványait csak négy nappal később találták meg az atlanti fenéksíkságon 3 860 méteres mélységben. A víznyomás minden jel szerint összeroppantotta a hajótestet. A Titannal történtek után a hajót üzemeltető cég leállította a merüléseket, de a katasztrófa körülményeinek feltárása sokáig tartott.

A Titan mélytengeri tengeralattjáró

Fotó: OceanGate Expeditions / AFP

A 20 másodperces hátborzongató felvétel

Február 12-én nyilvánosságra hozták a Titan hangfelvételét. Statikus zajjal indul a felvétel, majd egy hirtelen, erőteljes robbanásszerű hang hallható, amelyet visszhang követ, végül ismét elhalkul minden. A szakértők szerint ez pontosan az a pillanat, amikor a Titan tengeralattjáró elpusztult a mélyben, azonnal megölve az öt fedélzeten tartózkodó személyt. Mint emlékezetes, a búvárhajó az expedíció közben elvesztette a kapcsolatot az irányítócsapattal, ami hatalmas mentőakciót indított el.

Sokan attól tartottak, hogy az utasok oxigénhiány miatt lassan megfulladnak a mélységben, ám később a vizsgálatok bebizonyították, hogy a tragédia már a merülés korai szakaszában bekövetkezett.

A Titan fedélzetén utazott az OceanGate vezérigazgatója, Stockton Rush, a brit milliárdos felfedező Hamish Harding, a francia búvár és Titanic-szakértő Paul-Henri Nargeolet, valamint a pakisztáni üzletember, Shahzada Dawood és fia, Suleman. Mindannyian azonnal életüket vesztették, amikor a jármű szerkezete nem bírta ki az óceán mélyének óriási nyomását.

Az OceanGate elhunyt vezérigazgatója, Stockton Rush

Fotó: AFP

A tragédiát követően éles kritika érte az OceanGate technológiáját és biztonsági intézkedéseit, különösen a tengeralattjáró vezérlésére használt videojáték-kontroller miatt. Hónapokkal később is folyt a kutatás a roncsok és az áldozatok maradványai után. Most, hogy a katasztrófa hátborzongató hangfelvétele is nyilvánosságra került, a világ újra átélheti azt a döbbenetet, amelyet a Titan eltűnése okozott - írja a TMZ.