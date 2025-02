Trump különmegbízottja: „Jelenleg minden játékban van”

Most is érkeznek amerikai fegyverek Ukrajnába, amiknek a szállítását még Joe Biden engedélyezte. Az Egyesült Államok - amerikai fegyverekkel - továbbra is támogathatja Ukrajnát, de nem bánná, ha ezeket az európai szövetségesek vásárolnák meg.

Vágólapra másolva!

A Joe Biden elnöksége alatt jóváhagyott fegyverek továbbra is érkeznek Ukrajnába – mondta hétfőn Keith Kellogg, az Egyesült Államok új kijevi különmegbízottja a Reuters hírügynökségnek adott interjújában. A Trump-adminisztráció azt tervezi, hogy az európai szövetségeseket arra fogja ösztönözni, hogy – akárcsak a Biden-kormány idején – újabb amerikai fegyvereket vásároljanak Ukrajnának a Moszkvával való esetleges béketárgyalások előtt. Kellogg a héten a pénteken kezdődő müncheni biztonsági konferencián tárgyal majd erről európai szövetségeseivel – írja a Reuters két olyan személyre hivatkozva, akik ismerik az ügyet. Kellogg nem volt hajlandó megerősíteni ezt a tervet, de azt mondta: Az Egyesült Államok mindig szeret Amerikában gyártott fegyvereket árulni, mert ez erősíti a gazdaságunkat. Nagyon sok lehetőség van. Jelenleg minden játékban van. Úgy gondolják, hogy az adminisztrációs tisztviselők lehetséges megoldásnak tekintik az Európával kötött fegyvervásárlási megállapodást, amely lehetővé teszi Washington számára, hogy támogassa Kijevet anélkül, hogy az amerikai adófizetők dollárját költené. Mark Rutte, a NATO főtitkára kijelentette, hogy Európa fizeti az amerikai fegyvereket Ukrajnának. A béketárgyalások lehetőségeiről Kellogg a Reutersnek úgy nyilatkozott: Nem mondanám, hogy a béketervezési folyamat elején járunk. Donald Trump hétfőn megerősítette, hogy Kellogg hamarosan Ukrajnába látogat. Az ukrán elnöki hivatal egyik forrása azt mondta az Agence France-Presse-nek, hogy Kellogg február 20-án érkezik Ukrajnába. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szóvivője, Szergij Nikiforov az AFP-nek elmondta, hogy Ukrajna elnöke pénteken találkozik JD Vance amerikai alelnökkel a müncheni biztonsági konferencia margóján.

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!