Több százmilliárd dollárnyi pazarlást és csalást feltételez Donald Trump

Donald Trump

Fotó: AFP

A demokraták tiltakozásukat fejezték ki a Trump-adminisztráció törekvéseivel szemben

Ilhan Omar képviselő, a demokrata párt radikális képviselőházi csoportjának tagja a CBS televíziónak vasárnap adott interjúban kijelentette, hogy a kormányzat lépései ellen a bíróságok jelentik az egyetlen megoldást és kiutat.

Cory Booker demokrata szenátor ugyanakkor nem zárta ki, hogy a Kongresszusban a demokraták a költségvetési leállás kikényszerítésének eszközével élnek majd,

ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem szavazzák meg a szövetségi intézmények működésének finanszírozásához szükséges pénzügyi keretet.

Vasárnap a Fehér Ház alá tartozó költségvetési iroda utasítására felfüggesztette működését a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Iroda (Consumer Financial Protection Bureau) nevű felügyeleti szervezet, amelynek alkalmazottait levélben értesítették,

hogy a washingtoni központ a következő héten zárva tart, és minden tevékenységét leállítja. A szervezetet a 2008-2009-es pénzügyi válságot követően hozta létre az Obama-adminisztráció. A pénzügyi fogyasztóvédelmi iroda megalakulása óta, megalakításának körülményei miatt, tárgya a republikánusok kritikájának.

Nemrég arról is írtunk, hogy Donald Trump azt mondta, a hét elején tesz bejelentést arról, hogy a meglévő adókon kívül 25%-os vámot vet ki az Egyesült Államokba irányuló összes acél- és alumíniumimportra,

beleértve a Kanadából és Mexikóból érkezőket is. Az elnök az Air Force One fedélzetén nyilatkozott, amikor Floridából New Orleansba repült a Super Bowlra.

Donald Trump bejelentést tett Harry herceg kitoloncolásáról is.

Beszámoltunk arról is, hogy a békéről tárgyalt Donald Trump és Vlagyimir Putyin, de a Kreml egyelőre bizonytalanságban tartja a közvéleményt.