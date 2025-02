Új, a Covid-19-hez kísértetiesen hasonló vírust találtak Vuhanban

Új koronavírust azonosítottak Kínában vuhani kutatók abban a laborban, melyről korábban olyan híresztelések járták be a világot, hogy onnan szabadult ki 2020 elején az egész világot letaroló Covid-19 vírus. A kutatók mostani eredményeikről egy tudományos lapban számoltak be. Azt állítják, a most denevérekben megtalált kórokozó nagyon hasonló ahhoz, amely a közelmúltban lezajlott, halálos világjárványt okozta.

A HKU5-CoV-2 néven hivatkozott denevérvírus ugyanazt az emberi receptort használja, mint a SARS-CoV-2, koronavírus Covid-19-et okozó törzse – derül ki a tanulmányból.

"Ez az újonnan felfedezett denevértörzs megfertőzheti a sejteket azáltal, hogy az emberi testben és más emlősökben is megtalálható fehérjékhez kötődik" – állítja felfedezésük kapcsán a tanulmány vezető szerzője, a kínai Shi Zhengli virológus kutató, akinek a denevérekben található felbukkanó SARS koronavírus tanulmányozása a szakterülete.

Adódik a kérdés, hogy az új, a világjárványt okozóhoz a kutatók által nagyon hasonlító koronavírus fenyegetést jelent-e az emberekre. Ez a tanulmány azonban még nem ad támpontot erre vonatkozóan, a kutatók jelzése szerint "

a vírus emberre való átterjedésének lehetősége még vizsgálandó kérdés.

Egyelőre nincs olyan ismert eset, amelyben ez a most azonosított denevérvírus emberben felbukkant volna.

A WHO szakértői a vuhani állategészségügyi járvány- és prevenciós központban 2021 februárjában a Covid-19 vírus eredetét kutatva

Fotó: AFP / Hector RETAMAL

A Vuhani Virológiai Intézet kapcsán a Covid-19-járvány pusztításakor többször felröppent az állítás, miszerint szándékos vagy véletlen kiszivárgással a vírus onnan indult el útjára, és terjedt el az egész világon. Ezeket az állításokat Kína hivatalosan cáfolta.

A WHO február elején frissített adatai szerint a Covid-19 vírusa miatt mostanáig több mint 7 millió ember halt meg a világon.