Új szíriai védelmi miniszter: Oroszország megtarthatja támaszpontjait

Szíria új védelmi minisztere, Murahf Abu Kasra a Washington Postnak nyilatkozva kijelentette, hogy Oroszország megtarthatja katonai támaszpontjait Khmeimimben és Tartusban a Földközi-tenger partján, „amíg a Kreml igényei megegyeznek az Arab Köztársaság új kormányának az érdekeivel".

Az új szíriai védelmi miniszter elmondása szerint Oroszország hozzáállása az új damaszkuszi vezetéshez "jelentősen javult" Bassár el-Aszad kormányának bukása óta. Míg korábban Moszkva Aszad egyik legfontosabb szövetségese volt, Oroszország most katonai és stratégiai együttműködésről tárgyal az új szíriai hatóságokkal.

Az iszlamista vezető politikus kérdésre válaszolva beszélt arról is, hogy őt és szövetségeseit az orosz légierő még bombázta mielőtt átvette volna a hatalmat Szíriában. Ezzel összefüggésben Kasra azt hangsúlyozta, hogy szerinte „a politikában nincsenek örök ellenségek”. A szíriai vezető megemlítette azt is, hogy kormánya lehetőség szerint minél több új szövetségi megállapodást akar megkötni ami érvényes a Moszkvával való együttműködésre is.

Az amerikai lap cikkében az is szóba kerül, hogy a szíriai helyzet egyre tovább eszkalálódik. A Törökország és Izrael által támogatott csoportok jelenleg éppen megpróbálják elfoglalni Libanon egy részét. Ugyanakkor egyre élesebb a szembenállás a Szíriában a hatalmat megragadó dzsihadista csoportok és a szíriai alaviták között.