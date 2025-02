Ukrajna feldarabolásáról elmélkedett a román elnökjelölt, kiderítettük, mi állhat a háttérben

– Az utóbbi években Romániában a szélsőségesen radikális jobboldal jelen volt a politikai életben, de nem irányította a kormányzati politikát. Most az elnökválasztási kampányban akkor mégis miért válhatott súlyponti elemmé a Georgescu-féle extrém radikális üzenetek megfogalmazása?

– A romániai hagyományos, neoliberális-szociáldemokrata, szisztemikus korrupcióval terhelt, több évtizedes rendszer-elit válsága, amely felerősödött az EU-tagállamokban terjedő, társadalmi-politikai rendszerválság hatásai következtében, pedig teret nyitott a bonyolult kérdésekre egyszerű, populista válaszokat megfogalmazó, nemzeti kizárólagosságot előtérbe helyező, vallásos-misztikus ideológiáknak. A román társadalom 2024 végén – és nem kis részben az EU nyugati tagállamaiban munkát vállaló, 6 milliós román vendégmunkás tömeg – pedig jelentős arányban úgy érezte, hogy a politikai elit, a kormányzó hatalom magára hagyta, az nem képes már érvényes válaszokat adni az aktuális problémáira. E választói kiábrándultság volt az a tényező, amelyre alapozva Georgescu megkockáztathatott ilyen radikális eltérést a területi integritás, a szuverenitás és a nemzetközi jog tiszteletben tartásának általánosan elismert alapelveitől, tehát az érvényes nemzetközi kánontól, Ukrajnával kapcsolatban. A román választók egy meghatározott, lehet, hogy nem többségben lévő, de viszont elég hangos része a jelek szerint rezonál a messianisztikus, szimplicista, elit-ellenes és nacionalista üzenetekre.

Georgescu felismerte továbbá, hogy a román emberek nagy többsége az orosz-ukrán háború lezárását szeretné, fél a konfliktus kiszélesedésének veszélyétől, így a politikus a békepárti álláspontot hatékonyan a kampánya középpontjába állította.

– Mennyire sikeres eddig Georgescu egyre radikálisabb tartalmú kampánya a megismételt elnökválasztás során? Az első elnökválasztási eredmény megsemmisítése gyengíti vagy segíti a győzelmi esélyeit?

– A választás megismételtetése egyértelműen segítheti Georgescu választási sikerét, amennyiben a romániai államhatalmi, kormányzati oldal, illetve az igazságszolgáltatás nem vállalkozik, nem merészkedik arra, illetve nem veszi magára a felelősséget, hogy kizárja Georgescu-t az elnökválasztási versenyből – mint tette ezt a választások előtt a szélsőséges SOS Romania párt nyíltan Oroszország-barát elnöknőjével, Diana Sosoacával (utóbbi alkotmány-ellenesnek vélelmezett, egy leendő elnöki státusszal úgymond össze nem egyeztethető megnyilatkozásai miatt). Sokak szerint egyébként Sosoaca kizárása is hiba volt, tovább erősítette Georgescut, valamint nem is volt a döntés jogilag megalapozott. Az elemzők jelentős része az újabb jelölt kizárását egy már amúgy is meglévő alkotmányos válság további kiszélesítésének értelmezné, amellyel a kormányzati oldal magával szemben állandó áldozati pozitúrába „betonozná” a továbbra is erősödőben lévő nemzeti fundamentalista erőket. Ezen érvelés szerint a rendszer-ellenes oldal jelöltjét mindenképpen választási versenyben kell(ene) legyőzni. Egyébként az utóbbi hetek felmérései szerint Georgescu mindegyik ellenjelölttel – így Crin Antonescu-val, a kormánykoalíciós pártok közös jelöltjével szemben is - jelentős előnyben van, az első fordulót jelenleg nagy különbséggel és valószínűleg a második fordulót is feltehetően biztonsággal ő nyerné.