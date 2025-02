Komoly kockázat, hogy Washington és Európa álláspontja eltér az ukrajnai béke kérdésében

Ezek a Lévai Dániellel készült interjú legfontosabb megállapításai:

Trump külpolitikájának irányváltása és béketárgyalások : Donald Trump külpolitikájában markáns változások figyelhetők meg, mivel ő a gyors békekötést szorgalmazza, szemben a demokrata adminisztrációval, amely közös NATO-nyomásgyakorlást javasolt Oroszországra. Trump az orosz és ukrán vezetőkkel folytatott egyeztetések után bejelentette a béketárgyalások megkezdését, és amerikai vezetők már aktívan dolgoznak a folyamat előkészítésén, beleértve a magas rangú tisztviselőket, mint Marco Rubio külügyminisztert és John Ratcliffe CIA-igazgatót.

Volodimir Zelenszkij ukrán, Emmanuel Macron francia és Donald Trump megválasztott amerikai elnök (b-j) a párizsi Elysee-palotában tartott találkozójuk után, 2024. december 7-én (Fotó: Shinji Abe/Yomiuri Shimbun/AFP)

Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP / The Yomiuri Shimbun via AFP/Yomiuri

Szerdán este „kanyarban előzött” a hír, hogy Donald Trump amerikai elnök felhívta Vlagyimir Putyin orosz államfőt, és egyeztettek a béketárgyalások megkezdéséről. Ez mindent új megvilágításba helyez?

– A demokrata adminisztráció idején az amerikai álláspont az volt, hogy a NATO-szövetségesekkel közösen kell Oroszországot tárgyalóasztalhoz kényszeríteni. Donald Trump azonban a választási ígéretében egyértelműen kiállt amellett, hogy az Egyesült Államok a minél hamarabbi békekötésben érdekelt, és most meg is kezdődhetnek ezek a tárgyalások. Fontos látni, hogy a Vlagyimir Putyinnak folytatott beszélgetése után Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is megbeszélést folytatott Trump. Washington fel is állított egy csapatot a tárgyalások azonnali megkezdésére.

A megbeszéléseken magas rangú vezetők fogják képviselni – sőt a pénteki, müncheni biztonsági csúcson már képviselték is – az Egyesült Államokat, ami mutatja a Trump-adminisztráció komoly szándékát.

A húzónevek a következők: Marco Rubio külügyminiszter, John Ratcliffe, a CIA igazgatója, Mike Waltz nemzetbiztonsági tanácsadó és Steve Witkoff elnöki különmegbízott. Utóbbi komoly érdemeket szerzett a közel-keleti túsztárgyalások során.