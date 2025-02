Miért jó azt nézni, hogy felnőtt emberek egy vaslétrával verik véresre egymás fejét?

A pankrációt viszont nem is szabad csak és kizárólag sporteseményként kategorizálni, inkább úgy kell felfogni, mint egy heti rendszerességgel jelentkező sorozatot, amelynek megvannak a hősei és az antihősei, akik különböző okok miatt összecsapnak egymással. Egy tévésorozatot sem kritizál amiatt senki, mert megrendezett, hiszen a néző nincs beavatva a forgatókönyvbe, váratlanul érik az események és csak bízni tud abban, hogy az általa kívánt végeredmény születik a lezáráskor. Azt azonban nem szabad elvitatni a pankrátoroktól, hogy sportemberek és valós teljesítményt nyújtanak a ringben, a performanszukkal vállalva a súlyos sérüléseket, sőt még a halált is. Az, ami a képernyőre kerül hosszú évek gyakorlásának és edzéseinek az eredménye, erre nem lehet csak úgy legyintetni, főleg, ha azt is figyelembe vesszük, hogy 120 kilós emberek olyan mutatványokat hajtanak végre, ami már a fizika határait súrolja.

Már csak ezért is érdemes legalább egy adásra „odakapcsolni”.

Meglehetősen sok a választási lehetőség a néző előtt, ami elbizonytalaníthat egyeseket a WWE-világától, hiszen heti több műsor is fut, ráadásul 2-3 órás eseményekről beszélünk. Érdemes ezért először a Raw és a SmackDown között választani, a Reddit-bíróság ítélete szerint jelenleg előbbi a színvonalasabb, utóbbi viszont rövidebb, ezt is érdemes figyelembe venni. Azért írom, hogy jelenleg, mert előre meghatározott időnként a két műsor szereplőgárdája cserélődik egymás között, a WWE-univerzum története frissül, így attól sem kell tartani, hogy aki újonnan kapcsolódik be, nem tudja majd felvenni a fonalat. Jelenthetem, hogy négy Raw epizód megtekintése után már javarészt képben vagyok a történettel. Ebből az is kiderül, hogy én a Raw mellett tettem le a voksom, a döntésemben a már korábban is idézett Reddit-közösségi ítélet is szerepet játszott, de az is, hogy ezek az adások hétfőn vannak, vagyis a hétvégi sporteseményekig is van mit nézni.