A világ legnagyobb italgyártója kihátrált a hulladékcsökkentési fogadalmából

A Science Advances folyóiratban megjelent 2024-es tanulmány szerint a Coca-Cola a világ legnagyobb műanyagszennyezője, őket követi a PepsiCo, a Nestlé, a Danone és az Altria.

Az Oceana becslése alapján a Coca-Cola 2018 és 2023 közötti, nyilvánosan jelentett csomagolási adatai, valamint az eladások növekedési előrejelzései alapján úgy látszik, hogy a vállalat műanyag-felhasználása az előrejelzések szerint

2030-ra meghaladja az évi 4,13 millió tonnát, amiből 602 millió kg juthat el a vízi ökoszisztémákhoz – ez közel 220 milliárd félliteres palacknak felel meg.

Az Oceana szerint a legegyértelműbb megoldás ennek a megdöbbentő értéknek a csökkentésére az újrafelhasználható csomagolás visszaállítása – legyen szó visszaváltható üvegpalackokról, amelyek 50-szer újrafelhasználhatók, vagy vastagabb PET műanyag tartályokról, amelyeket 25 felhasználásra terveztek. A Coca-Cola 2022-ben maga is elismerte, hogy az újrafelhasználható csomagolás a hulladékcsökkentés leghatékonyabb módjai közé tartozik, és

elkötelezte magát amellett, hogy 2030-ra elérje a 25%-os csomagolást. Ezt a fogadalmat azonban csendben elvetették a legújabb, 2024 decemberében kiadott fenntarthatósági ütemtervükben.

A vállalat frissített céljai ehelyett a csomagolásban található újrahasznosított tartalom növelésére és a begyűjtési arányok növelésére összpontosítanak – miközben hangsúlyozzák az üdítősüvegek újrahasznosításával és a fogyasztói szokások megváltoztatásával kapcsolatos jelentős kihívásokat.

A környezetvédők régóta óvakodtak az újrahasznosítástól való túlzott támaszkodástól, azzal érvelve, hogy az gyakran a fogyasztókra hárítja a felelősséget, nem pedig a válság gyökerét kezeli.

Az újrahasznosítás nagyszerű dolog, de ha újrahasznosított műanyagot fog használni több egyszer használatos műanyag előállításához, az probléma

- véli Matt Littlejohn, aki az Oceana vállalati szennyezőket célzó kampányait vezeti.

Keresik a kiutat

Az AFP-nek adott nyilatkozatában a Coca-Cola szóvivője azt mondta, hogy bár a vállalat erőfeszítései jelenleg az újrahasznosított anyagok felhasználására és a begyűjtési rendszerek javítására irányulnak, „beruházunk és továbbra is elkötelezettek vagyunk újratölthető csomagolási lehetőségeink bővítése iránt, és ez a munka fogyasztóközpontú stratégiánk részeként folytatódik”. A vállalat már több országban üzemeltet nagyméretű újratölthető rendszereket, így Brazíliában, Németországban, Nigériában, sőt az Egyesült Államok egyes részein is. "Az italgyártók közül a legnagyobb újrafelhasználható infrastruktúrájuk van, és megvan a képességük, hogy ezt növeljék, és utat mutassanak az iparág többi része számára” – mondta Littlejohn a The Guardiannek.