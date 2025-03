Újabb amerikai légicsapások érték a jemeni fővárost

Három helyi lakos a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy a főváros repülőteréhez közeli adzs-Dzsarraf negyedben bombáztak. Anísz al-Aszbáhi, a húszik "egészségügyi minisztériumának" szóvivője szerint találat ért egy épülő félben lévő rendezvényközpontot is al-Tavra körzetben, és kilencen - többségében gyermekek és nők - megsebesültek.

Az al-Maszíra légicsapásokról számolt be a déli Bajda tartomány asz-Szuvaidia körzetéből is. A tartomány arról ismert, hogy a lázadóknak több katonai támaszpontja, valamint fegyverraktára is van ott.

Március 15-én az Egyesült Államok nagyobb méretű légitámadást indított Jemenben a húszik ellenőrzése alatt álló területeken. A hadművelet hivatalos célja az amerikai érdekek védelme és a hajózás szabadságának biztosítása.

Füst száll fel egy légicsapást követően Szanaa területén

Fotó: AFP

"Érkeznek a jelentések, hogy ugyan Irán csökkentette intenzitását, ami a húsziknak nyújtott katonai felszereléseket és az általános támogatást illeti, de még mindig nagy mennyiségű ellátmányt küldenek. Iránnak azonnal fel kell hagynia ezen ellátmányok küldésével. Magukra kell hagyni a húszikat a harcban. Minden esetben veszíteni fognak, de így legalább gyorsan veszítenek. Borzasztó veszteségeket okoztak a húszi barbároknak, és figyeljék csak, hogyan fog ez fokozatosan rosszabbra fordulni - ez nem is tisztességes küzdelem és sosem lesz az. Teljesen megsemmisülnek" - írta Donald Trump amerikai elnök szerdán Truth Social nevű közösségi oldalán.

Az iráni Forradalmi Gárda ugyanakkor azt állítja, hogy a jemeni lázadók függetlenül ténykednek saját stratégiai, illetve műveleti döntéseket hozva.