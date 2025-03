Megvan az új amerikai-ukrán megállapodástervezet: az ukránoknak mindent vissza kell fizetniük

Az atv.hu szemléje szerint a dokumentum azt is tartalmazza, hogy az amerikai Fejlesztési és Finanszírozási Intézet (DFC) irányítása alatt különleges újjáépítési és befektetési alapot hoznának létre, amelybe Kijevnek át kellene utalnia az ukrán nyersanyagforrásokból származó bevételeinek 50%-át, amíg nem fizeti vissza a háború kezdete óta nyújtott összes amerikai katonai és gazdasági támogatást, valamint évi 4%-os kamatot.

Ismét napirenden az ásványkincsek kérdése

Az új megállapodás értelmében Washington elővásárlási jogot is szerezne minden Ukrajnában kitermelt erőforrásra, amíg Kijev nem rendezte teljes amerikai tartozását, amely a 2022 óta nyújtott támogatást is magában foglalja. A tervezet továbbá azt is előírja, hogy Ukrajna nem adhatja el létfontosságú ásványkincseit olyan országoknak, amelyek az Egyesült Államok “stratégiai versenytársai”.

Az ukránok már reagáltak is a tervezetre

A lap szerint Mihajlo Podoljak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hivatalvezető tanácsadója közölte, hogy a tervezet még nem végleges, és jelenleg különböző minisztériumi szinteken folynak az egyeztetések. Podoljak azt is hozzátette, hogy az ásványkincsekről szóló megállapodásba bele kívánják foglalni a nyereség megosztásának feltételeit.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEINK