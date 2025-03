Ámokfutó késelt meg egy rendőrt Londonban - videó

A rendőrséget egy betöréshez riasztották a kelet- londoni Tower Hamletsben. A kiérkező rendőrök egy őrjöngő férfival találták szemben magukat, aki késsel hadonászott és rájuk támadt.

A betörő elvágta az egyik rendőr csuklóját a késsel, miközben az üldözőbe vette.

A sebesült rendőr vérző kézzel tovább üldözte a férfit, míg végül sikerült elkapnia. Később azt mondta, hogy nem hagyhatta, hogy a késes támadó tovább folytassa az ámokfutást és ártson másoknak is. A rendőr kisebb sérülés szenvedett az alkarján, amit elláttak és másnap már munkába is állt - írja a The Sun.

Nem tartom magam bátornak, de a kollégáimat igen - ők nap mint nap életveszélyes helyezeknek teszik ki magukat

- nyilatkozta a rendőr miután elismerésben részesült.

Januárban a délkelet-londoni Woolwichban egy buszon késeltek halálra egy 14 éves fiút. A mentők hiába próbálták meg újjáéleszteni, a helyszínen belehalt a sérüléseibe. A támadónak sikerült elmenekülni. Tavaly egy kétéves fiút, egy nyolcéves kislányt és egy nőt a saját otthonukban késelt meg egy támadó Londonban, miután betört a házba.