Az EP nagykoalíciója újabb fegyvereket küldene Ukrajnába, miközben már zajlanak a béketárgyalások

A kormánypárti politikus azt mondta: az EP nagykoalíciója egy határozatot fogadott el, amely az eddigi "legveretesebb szöveg". Hozzátette: ebben újabb fegyverküldéseket követelnek, azt, hogy a nyugatról küldött fegyvereket orosz területen is be lehessen vetni, miközben az európai kiképzési műveleteket kiterjesztenék Ukrajna területére is.

Ez egy újabb eszkalációs terv

– hangsúlyozta Dömötör Csaba.

Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője sajtótájékoztatót tart Strasbourgban 2024. december 18-án ( MTI/Bodnár Boglárka)

Emellett – mint mondta – azt írnák elő, hogy jöjjön létre egy új, több milliárd eurós uniós pénzügyi alap katonai támogatásra, miközben a tagállamoknak a GDP 0,25 százalékát kellene biztosítaniuk erre a célra. Ez Magyarország esetében 200 milliárd forintot jelentene – jegyezte meg.

Továbbá elítélik Magyarországot a múlt heti vétója miatt, és úgy iktatnák ki a jövőbeni vétók lehetőségét, hogy minősített többségi döntéshozatalra térnének át. Ez a jogkörök elvételét jelentené egy stratégiai területen – mutatott rá Dömötör Csaba, hozzáfűzve, hogy ilyen eljárással erőltették át a migrációs paktumot is.

Dömötör Csaba szomorúnak nevezte, hogy a határozat egyáltalán nem szorgalmazza a béketárgyalások sikerét.

Az EP, amely éveken keresztül a békét jelölte meg az európai együttműködés legfontosabb vívmányaként, most a háború mellett tett hűségnyilatkozatot

– emelte ki.

Szerinte a határozat elveszi a béke reményét, emberek halálba küldését segíti elő, köztük kárpátaljai magyarokkal. Emellett megcsapolná a magyar költségvetést is, minden magyar családot arra kényszerítene, hogy a háborút finanszírozza.

Dömötör Csaba kitért arra is, hogy a szerdán megszavazott állásfoglalás előterjesztői között Magyar Péter is szerepelt, ám ezt később megpróbálták letagadni. Először adminisztratív hibának nevezték, majd a fideszes képviselőket vádoltak meg azzal, hogy biztos ők hamisították az aláírást. Ez önmagában is képtelenség – szögezte le.

Ha tényleg semmi közük a határozathoz, akkor miért nem szavaztak ellene – tette fel a kérdést a kormánypárti politikus.

A "tiszások" nem mondtak nemet a fegyverküldésre, további sok milliárd eurós háborús költésre, Magyarország elítélésére és vétójogának kilátásba helyezett elvételére

– jelezte.