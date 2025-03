A Balkán illegális fegyverkereskedelme fenyegetés az EU számára

A 90-es évek délszláv háborúi után nemcsak a térség gazdasága, hanem a fegyverek eloszlása is jelentős változáson ment keresztül. A háborús időkben hatalmas mennyiségű fegyver került a civilek kezébe, és a háborúkat követően is sok fegyver maradt a régióban. Ez pedig nemcsak a Balkánon, hanem az egész európai biztonsági helyzetre is komoly hatással volt. A fegyverek könnyen hozzáférhetők lettek a helyi bűnözői csoportok számára, akik a háború utáni időszakban is aktívan működtek – írja a Magyar Nemzet.

A Balkánon, ahol az 1990-es évek háborúi következtében rengeteg fegyver maradt az embereknél, az illegális fegyverkereskedelem továbbra is virágzik.

A szerb kormány, bár keményen fellép az illegális fegyverkereskedelem ellen, nem tudja teljesen megszüntetni a fegyverek elterjedését. Az emberek évtizedeken keresztül megszokták, hogy fegyverekkel élnek környezetükben, és sokan nem is tartják annyira veszélyesnek, mint ahogyan azt mások látják.

A helyi bűnszervezetek pedig ügyesen kihasználják azokat az állapotokat, amelyek az ukrán háború után is fennállnak.

A 2022-es orosz–ukrán háború pedig újabb fenyegetést jelentett az illegális fegyverkereskedelem terjedésében. Ukrajna nemcsak a háború színtere, hanem a világ egyik legnagyobb illegális fegyverpiacává is vált, mivel számos fegyver került nemcsak a katonák, hanem a civilek kezébe is. Az ukrán fegyverek számos országba eljutottak, és mivel a háború során hatalmas mennyiségű új fegyver érkezett, egyre nagyobb eséllyel kerültek rossz kezekbe, így a helyzet a jövőben is kedvezhet a bűnözőknek.

A történész, Nagy Tibor szerint a délszláv háborúkban szerzett tapasztalatok is segítenek megérteni, miért ennyire elterjedtek a fegyverek a Balkánon. A háború alatt nemcsak a katonák, hanem a civilek is fegyverekhez juthattak, és ezeket a fegyvereket sok esetben nem kellett visszaadni a hatóságoknak.

A háború után a fegyverek eladása a feketepiacon elterjedt, és a kereslet is magas volt, mivel a bűnszervezetek számára komoly üzleti lehetőséget jelentett az illegális fegyverkereskedelem.

Bár az egyes országokban, például Szerbiában, próbálnak lépéseket tenni a fegyverek visszaszorítására, a régió helyzete továbbra is aggasztó. A szerb kormány több akciót indított a fegyverek beszolgáltatására, de a történészek szerint a fegyverek nagyrészt magánkézben maradtak. A fegyverek iránti kereslet pedig a mai napig jelen van, hiszen a Balkánon és a környező országokban a fegyverekhez könnyen hozzá lehet jutni, és az emberek továbbra is hajlandóak pénzt áldozni a fegyverekre, hogy megvédjék magukat, vagy hogy részt vegyenek bűnözői csoportokban.

A Balkánon az illegális fegyverkereskedelem nemcsak a helyi bűnözői csoportok számára jelent bevételi forrást, hanem az EU-nak is komoly problémát okoz.

A Nyugat-Balkán továbbra is az egyik legnagyobb illegális fegyverforrás az Európai Unió számára, és a határokon keresztüli csempészet továbbra is jelentős mértékben hozzájárul a fegyverek áramlásához. A nemzetközi szervezetek és az EU figyelmeztetnek arra, hogy ha a háború Ukrajnában befejeződik, a nyugati fegyverek könnyen a feketepiacon landolhatnak, és ez újabb veszélyt jelenthet.