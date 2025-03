BBC: Nem véletlenül került Trump nemzetbiztonsági emberének telefonjára a globalista főszerkesztő száma

A BBC cikke arról számol be, hogy Jeffrey Goldberg, az Atlantic szerkesztője egyáltalán nem is olyan véletlenül került be a magas rangú amerikai tisztviselőket tömörítő és katonai titkokat egymással megosztó Signal csevegőcsoportba, mint ahogy azt Trump emberei állítják.

Michael Waltz korábbi közlése szerint, ő annyira nem is ismerte Goldberget, hogy egy hagyományos rendőrségi szembesítés során nem ismerné fel, mivel még arra sem emlékszik vele kapcsolatban, hogy egyáltalán valaha egyszer találkozott-e vele.

A brit médium által megkeresett Goldberg viszont most azt állítja: őt ténylegesen az a Michael Waltz hívta meg a zárt Signal chat-csoportba, aki később azt állította, hogy csak tévedésből történt az eset.

Sőt a globalista amerikai Atlantic lap főszerkesztője a BBC-nek nyilatkozva még azt is közölte, hogy a telefonszáma biztosan nem véletlenül került Michael Waltz amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó telefonjára feltelepített Signal kommunikációs alkalmazásra. Goldberg szerint ugyanis ő és Waltz már régóta kapcsolatban vannak egymással és így az ő telefonszáma biztosan eleve megvolt Donald Trump bizalmasának a telefonján.

Jeffrey Goldberg, főszerkesztő, The Atlantic, (Photo by Patrick T. FALLON / AFP)

A Trump ellenes politikai nézeteiről közismert főszerkesztő az interjúban azt egyáltalán nem volt hajlandó részletezni, hogy miért és milyen kapcsolat is volt közte és aközött a Waltz között, aki Trump nemzetbiztonsági kabinetjének a tagja.

Mint ismeretes az elhíresült Signal csevegésben többek között Marco Rubio külügyminiszter, Pete Hegseth védelmi miniszter és John Ratcliffe CIA-igazgató is részt vett, és a jemeni katonai műveletek részleteiről beszélgettek írásban. Goldberg később publikálta az üzenetek egy részét az Atlanticban, amiért a Trump-adminisztráció tagjai – köztük maga Trump elnök is – élesen támadták. Trump és tisztviselői tagadták, hogy titkos információk szivárogtak volna ki, és támadásba lendültek az újságíró ellen, aki viszont most azt állítja, hogy a nyilvánosságnak joga van tudni a történtekről.

A Signal chat-csoportos botrány kapcsán a BBC azt írja, hogy az eset az USA-ban sokak szerint felveti a nemzetbiztonsági információk megfelelő kezelésének a megkérdőjeleződését, ami miatt már egyre többen vizsgálatot követelnek az ügyben a Kongresszusban is.