Drogfogyasztás: Harry herceg újra bajba kerülhet Amerikában

A Heritage Foundation a szólásszabadsági törvényre hivatkozva kérelmezte Harry herceg utazási előzményeinek kiadását. A szervezet azzal vádolja a herceget, hogy eltitkolta, hogy korábban drogokat használt, ami miatt elutasíthatták volna az amerikai vízumkérelmét. Az alapítvány szerint a herceg könyvében tett vallomást.

A Spare (Tartalék) című memoárban Harry arról ír, hogy már 17 évesen kipróbálta a kokaint, de nem élvezte különösebben a hatását. Ugyanakkor a marihuána szerinte „tényleg segített”neki, sőt pszichedelikus gombákat is fogyasztott már.

Harry herceg

Fotó: Getty Images via AFP/2025

Írtunk róla, hogy Harry herceg a könyvével kivívta a közvélemény ellenszenvét. Az Egyesült Államok vízumkérelmében egyértelműen rákérdeznek a jelentkező múltbéli és jelenlegi droghasználati szokásaira. A bevallott szerhasználat gyakran elutasításhoz vezet, bár a döntés végső soron az adott bevándorlási tisztviselő mérlegelésén múlik.

A Heritage Foundation azt állítja, hogy Harry herceg nem volt őszinte a vízumkérelem során, ami akár örökös kitiltással is járhat az Egyesült Államokból. Korábban Donald Trump volt amerikai elnök egy interjúban már jelezte, hogy nem tervezi kitoloncolni Harryt:

Hagyom őt békén… így is elég baja van az asszonnyal

– nyilatkozta az elnök, utalva Meghan Markle-re, aki egyébként többször is bírálta Trump politikáját, sőt nőgyűlölőnek is nevezte őt. A Fehér Házat és Harry herceg irodáját is megkeresték kommentárért, de egyelőre nem érkezett hivatalos válasz – írja a BBC.