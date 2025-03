Deák Dániel: Zelenszkijék valóban békét akarnak? A háttérben komoly ellentmondás feszül

A XXI. Század Intézet vezető elemzője felidézte: az ukránok a keddi tárgyaláson beleegyeztek az ideiglenes, 30 napos tűzszünetbe, cserébe pedig újra kapják az Egyesült Államoktól a fegyveres támogatást, illetve a hírszerzési információkat is.

A tűzszüneti megállapodással kapcsolatban most az oroszoknál pattog a labda: ahhoz, hogy az életbe lépjen, az ukránok után nekik is el kell azt fogadniuk. Deák Dániel azonban nem zárta ki, hogy Moszkva a keddi súlyos dróntámadásra valamilyen módon reagálni fog:

Nem lepődnék meg, ha erre hivatkozva az oroszok nem fogadnák el a tűzszüneti megállapodást

– fogalmazott.

Az elemző megerősítette, hogy ugyan nagyon rosszul érintette Kijevet, amikor az Egyesült Államok elzárta a hírszerzési információktól és a fegyveres támogatástól, a kedd reggeli dróntámadás mégis azt mutatja, hogy az ukránok – és Zelenszkij elnök – nem nagyon szeretnének tűzszünetet,

„hiszen hogyha abban lennének érdekeltek, hogy ez a konfliktus valóban rendeződjön, akkor nem indítottak volna a tárgyalás előtt néhány órával nagyszabású támadást Moszkva ellen”.

Ukrajna látszólag engedett

Mint arról az Origo is beszámolt, Ukrajna a keddi tárgyalásokon elfogadta az Egyesült Államok tűzszüneti ajánlatát. Marco Rubio amerikai külügyminiszter bejelentése szerint, ha az oroszok is beleegyeznek, úgy „azonnali”, 30 napos tűzszünet jöhet létre Ukrajnában, amely meg is hosszabbítható.

A megállapodásban az is benne van:

az USA folytatja Ukrajna fegyveres támogatását, illetve a hírszerzési információk megosztását is.

A Moszkva elleni dróntámadásokat közben Ukrajna tulajdonképpen magára vállalta, azt közölték: