Deutsch Tamás: Illúzió az európai együttműködés létezéséről beszélni

Felhívta a figyelmet arra is, hogy az EU nemcsak a háború alatt, hanem azt követően is vállalni akarja Ukrajna fenntartását és újjáépítését, annak fizetésképtelensége ellenére is.

A képviselő szerint az európai vezetők Ukrajna gyorsított EU-tagságáról ábrándoznak, ami gazdaságilag térdre kényszerítené az Európai Uniót. Úgy véli, hogy az EU agrártámogatási és felzárkóztatási forrásainak többsége Ukrajnába áramlana, ezáltal az unió Ukrajna donorszervezetévé válva.