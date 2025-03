Donald Trump légicsapásokat rendelt el, már legalább 31 civil meghalt

Ahogy korábban beszámoltunk róla, Donald Trump légicsapásokat rendelt el a jemeni húszik ellen a kereskedelmi hajókat ért támadások miatt.

Az időd lejárt, és a támadásaidnak le kell állniuk! Ha nem így teszel, olyan pokol zúdul rád, amilyet még soha nem láttál"

- írta az amerikai elnök.

A húszik szombat este robbantássorozatról számoltak be Jemen fővárosában, Szanaában. Az általuk vezetett egészségügyi minisztérium legalább 31 civil halottról és 101 sebesültről számolt be, állításuk szerint többségük gyerek és nő volt. Az interneten megosztott képeken fekete füstcsíkok láthatók a város repülőtér-komplexumának területe felett, amely magában foglal egy hatalmas katonai létesítményt is.

Füst száll fel Szanaa központjában egy olyan helyről, amit állítólag amerikai csapás ért

Fotó: AFP/OSAMA ABDULRAHMAN

A csapásokra napokkal azután került sor, hogy a húszik bejelentették: folytatják a támadásokat a Jemen melletti vizeken közlekedő izraeli hajók ellen, válaszul Izrael gázai blokádjára, bár azóta nem érkezett jelentés tényleges támadásokról.

Nem toleráljuk az amerikai hajók elleni húszi támadást. Elsöprő halálos erőt fogunk alkalmazni, amíg el nem érjük célunkat"

- írta Trump.

A húszik 2023 novembere óta több mint 100 támadást indítottak teherhajók ellen, mondván, hogy szolidaritást vállalnak a palesztinokkal Izrael és a Hamász elleni gázai háború miatt. Az Egyesült Államok, Izrael és Nagy-Britannia korábban már lőtte a húszik által birtokolt területeket Jemenben.

Egy amerikai tisztviselő szerint a mostani hadműveletet – a második Trump-kormány idején a húszik elleni első csapást – kizárólag az Egyesült Államok hajtotta végre.

Joe Biden kormánya többször is végrehajtott hasonló rakétacsapásokat a húszik ellen, de Donald Trump szerint azok szánalmasan gyengék voltak. Több mint egy év telt el azóta, hogy egy amerikai lobogó alatt közlekedő kereskedelmi hajó biztonságosan áthajózott a Szuezi-csatornán, a Vörös-tengeren vagy az Ádeni-öblön. Az utolsó amerikai hadihajót, amely négy hónappal ezelőtt haladt át a Vörös-tengeren, több mint tucatszor támadták meg a húszik.

A Truth Social platformon közzétett bejegyzésében az amerikai elnök arra figyelmeztette Iránt, hogy "azonnal véget kell vetnie" a húszik támogatásának.

Ha Irán az Egyesült Államokat fenyegeti, Amerika önöket is felelősségre fogja vonni, és nem fogunk finomkodni”

- írta.