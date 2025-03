Szakértő: Donald Trump Theodore Roosevelt útját járja

— Az Amerikai Egyesült Államokban belpolitikai értelemben is hatalmas változások mentek végbe. Ezek a változások elősegítik, vagy inkább hátráltatják az USA nagyhatalmi érdekeit?

Ez attól függ, hogyan határozzuk meg az Egyesült Államok érdekeit. A választási kampány során Donald Trump egyik fontos szlogenje az "America First", az „Amerika az első” volt. Ez alatt azt értette, hogy

az Egyesült Államok külpolitikájának elsősorban az ország érdekeit kell szolgálnia, nem kell belebonyolódni olyan fegyveres konfliktusokba, amelyek nem közvetlenül Amerikát érintik, nem kell távoli országokban fegyverrel terjeszteni a demokráciát.

Ezzel ellentétbe került a korábban a Republikánus Párton belül is jelentős pozíciókat elfoglaló neokonzervatívokkal, például korábbi nemzetbiztonsági tanácsadójából kritikusává vált John Boltonnal. A neokonzervatívok szerint Amerika feladata, hogy Woodrow Wilsonnal élve, „a világot biztonságossá tegyék a demokrácia számára” (make the world safe for democracy). Úgy tűnik, Donald Trump inkább egy másik huszadik század eleji amerikai elnök, Theodore Roosevelt gondolkodását tette magáévá, „beszélj finoman és hordj magaddal egy nagy furkósbotot, messzire jutsz” (speak softly, and carry a big stick, and you will go far).