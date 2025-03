A videóban hangsúlyozták, hogy Magyar Péter a rendezvényen egyetlen szót sem ejtett Ukrajnáról vagy arról, hogyan viszonyulna az országhoz. Ennek ellenére számos ukrán médium részletesen beszámolt az eseményről.

A Patrióta szerint ez nem véletlen, hiszen az ukrán vezetés már előre eltervezte a Magyarország elleni lejárató kampányát.

A videóban azt is kiemelték, hogy Magyar Péter, akit a globalisták emberének tartanak, pontosan azt a háborús narratívát képviseli, amit elvárnak tőle. Ezt támasztja alá az is, hogy nem szavazott az eddigi legkeményebb háborús állásfoglalás ellen, és ezért is támogatják őt ilyen intenzíven az ukrán médiumok.

A kérdés tehát az: meddig tűrheti el Magyarország egy ilyen kommunikációs hadművelet hatását, és mennyire etikus egy ilyen beavatkozás a belpolitikai folyamatokba?