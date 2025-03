Ennyit keresett a háború kitörése óta Volodimir Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is közzétette 2024-es vagyonnyilatkozatát, amelyből az derül ki, hogy jócskán megnőtt családjának jövedelme tavaly.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilatkozik az EU-tagországok állam- és kormányfőinek brüsszeli csúcstalálkozója előtt, 2024. december 19-én (Fotó: MTI/Purger Tamás)

Fotó: Purger Tamás / MTVA - MTI/Purger Tamás

Családjának összbevétele 368 556 USD (körülbelül 137 millió forint) volt 2024-ben, beleértve az államkötvények eladásából származó 207 000 dollárt. A fennmaradó bevétel az elnök fizetéséből, banki kamatokból és magáningatlanok bérbeadásából származó kifizetésekből állt. Zelenszkij azzal magyarázza a korábbi évekhez képest jelentős jövedelem-növekedést, hogy teljeskörűen be tudták szedni az ingatlanjaik után járó bérleti díjakat. A nyilatkozat szerint az elnök fizetése körülbelül 8 175 USD (3 millió forint) volt.

Az elnöki házaspárnak Kijevben több lakása, és nem lakáscélú ingatlana is van, Olana Zelenszkijnek van egy 130 négyzetméteres lakása Livadiában, Krímben is, továbbá van egy 92 négyzetméteres lakásuk Angliában, ezenfelül még garázsaik is vannak. Zelenszkij továbbra is egy 2016-os Land Rover tulajdonosa, felesége pedig egy 2014-es Mercedes-Benz S 500 4MATIC-ot vezet.

A család készpénzállománya 2024 végéig nagyjából változatlan maradt, ahogy a családi vagyonban, ingatlanjaikban, gépjárműveikben sem történt lényeges változás a tavalyi évben.

2023-ban Zelenszkij és családja körülbelül 316 400 USD-t (117 millió forint) keresett, ezt megelőzően a család jövedelme a 2021-es körülbelül 285 000 USD-ről (kb 106 millió forint) 2022-re körülbelül 97 700 USD-ra (36 millió forint) esett vissza.

A Forbes a háború kirobbanása után részletes portfóliót közölt (nyilvános) vagyonáról. Ebben az ukrán elnök összvagyonát két évvel ezelőtt 20 millió dollárra, mai árfolyamon kb. 7,3 milliárd forintra becsülték. Információik szerint Volodimir Zelenszkij többségi tulajdonosa volt annak a produkciós cégnek, amely a népszerűségét megalapozó A nép szolgája című sorozatot forgatta. Megválasztása után ennek tulajdonjogát átruházta szüleire. Emellett ingatlanjai és parkolói vannak Kijev belvárosában, valamint volt egy villája Olaszországban és egy hotelje Georgiában (Grúzia), de ezeket eladta.