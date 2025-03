Feszültség az unió határain – az egyiptomiak és a marokkóiak is megindultak Európa felé

(Forrás: Századvég)

A nyugat-balkáni útvonal

A Frontex 2024-es európai illegális migrációról szóló jelentése szerint, 2024-ben 21.520 db illegális határátlépés történt a nyugat-balkáni útvonalon. A migránsok főbb származási országai Szíria (6850), Törökország (6119), Afganisztán (1974), Irak (718) és Pakisztán (646) voltak. Horvátország és Magyarország korlátozó politikája és erőfeszítései ellenére, ez a szám továbbra is magas marad. Még ha a számokat alacsonyabbnak is kell tekintenünk más migrációs útvonalakhoz képest, úgy tűnik, hogy Törökország még mindig nem tudja teljesen felszámolni azokat az embercsempész-hálózatokat, amelyek kihasználják a török-görög határellenőrzés gyenge pontjait (Észak-Macedónia és Albánia irányában). A balkáni illegális határátlépések fő forrása továbbra is a törökországi szírek vagy törökök (vélhetően részben kurdok) voltak, akik közül néhány szíriai török állampolgársággal rendelkezik. 2024-ben az Aszad-kormányzat alatt Szíriában nem volt remény békére vagy újjáépítésre, és a kötelező katonai szolgálat jelentős szerepet játszhatott a fiatal szírek kivándorlásában. Az Aszad-rezsim bukása és a Törökországból Európába menekülő szírek számának esetleges radikális csökkenése jó hír lehet, mind a kelet-mediterrán, mind a nyugat-balkáni útvonalak számára. Az ENSZ szerint a szírek 30 százaléka jelenleg szeretne visszatérni – írja a Századvég.

A kelet-mediterrán útvonal (Görögország, Ciprus, Bulgária)

A kelet-mediterrán útvonalon 69.436 db illegális határátlépést regisztráltak, ahol a származási országok első öt helyén Szíria (25.179), Afganisztán (14.876), Egyiptom (6537), Törökország (3207) és Eritrea (2194) szerepelt. Törökország egyszerre tranzit- és forrásországa az illegális migrációnak, a migránsok többsége szíriai vagy török származású. Ez olyan jellemző, ami a nyugat-balkáni útvonallal közös. A két útvonal közötti különbség az, hogy a nyugat-balkáni útvonallal ellentétben, itt az afgánok száma jóval jelentősebb. Afganisztánt a tálibok irányítják, és bár politikai stabilitást értek el, az ország gazdasági helyzete katasztrofális, vallási nézeteik pedig szélsőségesek. Az illegális migránsok jelentős része, akik a kelet-mediterrán útvonalat választják, Egyiptom és Kelet-Afrika irányából, elsősorban Eritreából származik. Egyiptom és Eritrea autoriter katonai kormányzás alatt politikai stabilitást mutat. A két állam gazdasága azonban hanyatlik, és az Öböl-menti országok nem tudják befogadni az összes egyiptomi és kelet-afrikai bevándorlót, mivel szakképzett munkaerőre van inkább szükségük. Líbia romló gazdasági helyzete, amely korábban az illegális egyiptomi bevándorlók fő célországa volt, szintén hozzájárult az Európába illegálisan bejutni kívánó egyiptomiak számának növekedéséhez.

Még ha az EU kötött is megállapodásokat Kairóval az illegális bevándorlás kezelésére, az ország hanyatló gazdasága, amelynek 114 millió embert kell eltartania és évente 1,6 millió fővel növekszik, jelentős kockázati tényező az illegális migráció szempontjából.

A középső mediterrán útvonal