Fegyverszünet a láthatáron? – Szakértő elemzi a háború lezárásának esélyeit

Ukrajna beleegyezett az Egyesült Államok azon javaslatába, hogy amennyiben Oroszország is hajlandó erre, harmincnapos, teljes körű fegyverszünetet rendeljenek el a teljes frontvonalon. Az amerikai diplomaták közvetítik a javaslatot Moszkvának, Steve Witkoff különmegbízott pedig a héten Moszkvába utazik, ahol Vlagyimir Putyinnal is egyeztethet. Emellett Donald Trump is telefonon beszél majd az orosz elnökkel.

A tűzszünet lehetőséget nyithat a béketárgyalások elindítására.

Faisal bin Farhan Al Saud szaúdi külügyminiszter (4.L), Szergej Lavrov orosz külügyminiszter (R) , Vlagyimir Putyin orosz elnök külpolitikai tanácsadója, Jurij Uzsakov (2.R), Marco Antonio Rubio amerikai külügyminiszter (2.L), Mike Waltz amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó (3. balra) és Steve Witkoff (balra), az Egyesült Államok közel-keleti különmegbízottja részt vesznek az orosz-amerikai találkozón, amelynek célja a két nemzet közötti kapcsolatok rendezése és az ukrajnai konfliktus kezelése 2025. február 18-án a szaúd-arábiai Rijádban. (Fotó: Orosz Külügyminisztérium / Hando / ANADOLU / Anadolu via AFP)

Ukrajna fordulata

A szaúd-arábiai Dzsiddában tartott amerikai–ukrán tárgyalásokon Kijev eredetileg csak részleges, légi és tengeri fegyverszünetet tartott volna elfogadhatónak, de az amerikai nyomás hatására belement a teljes frontszakaszra kiterjedő megoldásba. Cserébe Washington visszavonta a katonai segélyek felfüggesztését.

Moszkva reakciója kérdéses

Moszkva eddig kitartott a harcok folytatása mellett, de folyamatosan deklarálta tárgyalási hajlandóságát. A tűzszüneti javaslat elfogadása azonban mindkét fél számára kockázatos:

Oroszország a területi nyereség elmaradásától tarthat, Ukrajna pedig attól, hogy Moszkva további követelésekkel áll elő.

Az amerikaiak kulcsszerepet játszanak abban, hogy a tárgyalások egyáltalán meginduljanak.

A béketárgyalások esélyei

A konfliktus lezárására tett eddigi kísérletek kudarcba fulladtak, de a jelenlegi helyzetben a felek részéről mutatkozik némi hajlandóság a kompromisszumra.

Az Egyesült Államok szerepe kulcsfontosságú, hiszen Trump elnök a katonai támogatás csökkentésével pressziót gyakorol Ukrajnára, míg Oroszország további területi garanciákat szeretne kicsikarni.

Ha sikerül megállapodni egy tűzszünetben, az hosszú távon a béketárgyalások alapját is megteremtheti.

